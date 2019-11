Kevin Reich und der EHC München gehen mit einem sehr guten Gefühl in die Länderspielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der Torhüter wehrte am Sonntagabend alle 21 Schüsse auf seinen Kasten ab und gewann durch den 1:0-Heimerfolg über die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven auch seine sechste DEL-Partie der Saison. Noch besser steht der EHC München als Mannschaft dar: Der Dreier war der 16. im 17. Ligaspiel. Diesen sicherte US-Verteidiger Robert Sanguinetti mit seinem DEL-Premierentreffer in der 41. Minute. In der Tabelle liegen die Münchner weiterhin unangefochten auf Platz eins. Ihr Vorsprung auf den Zweiten, die Straubing Tigers, beträgt beeindruckende zwölf Punkte. Meister Mannheim hat schon 19 Zähler Rückstand auf den EHC.

Nach einem ausgeglichenen Startdrittel erhöhten die Münchner, bei denen Verteidiger Blake Parlett sein Comeback nach drei Spielen Verletzungspause gab, in den zweiten 20 Minuten den Druck. Im Mittelpunkt stand dabei Bremerhavens Torhüter Tomas Pöpperle, der besonders ab der 31. Minute richtig viel zu tun bekam, da sein Teamkollege Christian Hilbrich für einen Bandencheck an Yannic Seidenberg eine Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauer-Disziplinarstrafe aufgebrummt bekam. Dem Münchner Spiel fehlte es allerdings an Präzision, wodurch die Gäste selbst eine knapp einminütige Drei-gegen-Fünf-Unterzahl unbeschadet überstanden. Seidenberg, der nach Hilbrichs Foul blutend die Kabine aufgesucht hatte, kehrte noch im Mitteldrittel aufs Eis zurück. Im Schlussdrittel bescherte Sanguinetti dem EHC mit einem Rückhandtreffer nach einem Solo die drei Punkte, die Reich festhielt. Für den EHC geht es erst am 15. November mit einem Heimspiel gegen Nürnberg weiter, Reichs Pause fällt allerdings kurz aus: Er reist in dieser Woche erstmals zur Nationalmannschaft.