Nach dem Zuschlag der kompletten Eishockey-WM (21. Mai - 6. Juni) an die lettische Hauptstadt Riga gibt es dort offenbar widersprechende Vorstellungen zur Frage der Zuschauer. Regierungschef Krisjanis Karins hat angesichts der Corona-Pandemie eine WM "in einer Blase" angekündigt. "Es wird ein Turnier ohne Zuschauer sein, epidemiologisch sicher", sagte er; die Spieler sollten "vollständig von der Gesellschaft abgetrennt" sein. Der Präsident des lettischen Eishockey-Verbandes, Aigars Kalvitis, schloss jedoch nicht aus, dass Zuschauer zugelassen werden. Dies hänge von der epidemiologischen Situation in Lettland ab und könne frühestens Mitte April entschieden werden, sagte Kalvitis. Am Dienstag hatte der Weltverband beschlossen, die WM nur in Riga und dort in zwei Hallen auszutragen. Der Gesamtetat soll rund zwölf Millionen Euro betragen plus bis zu zwei Millionen für die Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen.