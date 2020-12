Von Christian Bernhard

Von diesem Moment hatten John Broda und Moritz Elias in den letzten Wochen wohl mehrfach geträumt: Ein Tor in ihrem ersten Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu bejubeln - und das auch noch in Mannheim. Der 19-jährige Broda und der erst 16 Jahre alte Elias gehören zu den größten Eishockey-Talenten Deutschlands in ihren Altersstufen, ausgebildet wurden und werden sie bei den Jungadlern Mannheim. Es passte also, dass sie am Samstagnachmittag gemeinsam auf heimischem Eis jubelten: Elias hatte Brodas Premieren-DEL-Treffer vorbereitet und sprang seinen Reihenkollegen dann so euphorisch an, dass sein Vollvisier die Lippe von Broda leicht lädierte.

Die beiden jubelten allerdings nicht im Trikot der Mannheimer, sondern in jenem der Nürnberg Ice Tigers, an die sie vorübergehend ausgeliehen sind. Es ist also davon auszugehen, dass auch einige der Mannheimer Verantwortlichen mitjubelten, denn das Tor war eine Art Ehrentreffer: Die Adler führten zu jenem Zeitpunkt bereits mit 4:0 und gewannen am Ende ihr erstes Saisonspiel souverän mit 5:1. "Wir wollten die Kleinigkeiten, die wir im Training üben, durchziehen", sagte Adler-Verteidiger Björn Krupp. "Ich glaube, das haben wir heute ganz gut gemacht."

Die Mannheimer Adler sind amtierender Meister und gelten erneut als Titelfavorit

Der Mannheimer Blick auf die Nürnberger Bank stand am Samstag generell unter dem Motto "Zurück in die Zukunft". Dort stand Frank Fischöder, der wie seine zwei jüngsten Spieler seine Premiere in der DEL feierte - er als Trainer. Der 49-jährige war von 2002 bis 2020 für die Jungadler tätig, unter ihm reiften etwa Moritz Seider und Tim Stützle zu weltweit begehrten Eishockeyprofis. Vor seinem Wechsel nach Nürnberg gewann Fischöder sechsmal in Serie mit den Jungadlern den Meistertitel in der deutschen Elite-Nachwuchsliga DNL.

Auch in der DEL sind die Mannheimer der amtierende Meister, ihr Titelgewinn aus dem Frühjahr 2019 hat immer noch Bestand, da die vergangene Saison Corona-bedingt vor dem Start der Playoffs abgebrochen worden war. Auch in dieser Spielzeit sind die Adler einer von zwei Topfavoriten auf den Titel. Bei einer Meister-Umfrage unter allen 14 DEL-Trainern bekamen die Mannheimer so wie der EHC Red Bull München fünf Stimmen. Für Augsburgs Tray Tuomie, Bremerhavens Thomas Popiesch und Schwenningens Niklas Sundblad sind die Adler der Topfavorit.

Mannheims Trainer Pavel Gross verweist darauf, dass alle 14 Teams Meister werden können und erklärte mit Blick auf seine Adler, dass "wir natürlich auch eine große Rolle spielen" wollen. Ihm ist bewusst, dass diese Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie eine ganz spezielle sein wird. "Flexibilität und Kreativität werden gefragter sein denn je", erklärte er, es sei eine mentale Stärke von Nöten wie wohl in noch keiner Saison zuvor. Gross' Flexibilität war bereits direkt vor dem Saisonauftakt gegen Nürnberg gefragt. Marc Michaelis und Lean Bergmann, welche die Adler-Offensive während des Magentasport Cups leihweise verstärkt hatten, wurden von ihren NHL-Klubs nach Nordamerika zurückbeordert, um sich auf die bald beginnende NHL-Saison vorzubereiten.

Gegen Nürnberg machte sich das Fehlen der beiden, wie auch das Fehlen des Top-Centers Andrew Desjardins, der aufgrund einer Operation an der Hüfte die komplette Spielzeit verpassen wird, von Tim Stützle (bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada) und von Nationalspieler Stefan Loibl (Beinverletzung) nicht bemerkbar - zu groß war der Leistungsunterschied zwischen den Teams. Anders als die Mannheimer, die bereits im August mit dem Mannschaftstraining begonnen haben, starteten die Nürnberger damit erst im Dezember. Nach nur fünf gemeinsamen Einheiten und lediglich zwei Testspielen debütierten die Franken am Samstag in der Mannheimer Arena. Die Vorbereitungszeit sei "relativ überschaubar" gewesen, sagte Ice-Tigers-Verteidiger Oliver Mebus süffisant.

Detailansicht öffnen Gehört zu den größten Eishockey-Talenten Deutschlands seiner Altersstufe: Der 16-jährige Moritz Elias (hier bei einem Testspiel) wurde ausgebildet bei den Jungadlern Mannheim und trägt derzeit das Trikot der Nürnberg Ice Tigers. (Foto: Thomas Hahn/Sportfoto Zink/imago)

Die Adler taten sich nur in den ersten zwölf Minuten schwer, gefährliche Aktionen zu kreieren. Gegen Ende des Startdrittels erhöhten die Mannheimer den Druck - und glänzten mit einer starken Chancenverwertung: Tommi Huhtala (15. Minute) und Matthias Plachta (16.) bezwangen Nürnbergs Nationaltorhüter Niklas Treutle innerhalb von nur 43 Sekunden zweimal durch die Beine, Krupp schlenzte die Scheibe über Treutles Schulter zum 3:0 ins Netz (18.). Der neue Adler-Kapitän Ben Smith erhöhte in Überzahl auf 4:0 (25.), nach Brodas Treffer sorgte David Wolf in Minute 45 für den 5:1-Endstand.

Der Angreifer Felix Schütz, den die Adler nach der Verletzung von Desjardins verpflichtet hatten, debütierte nach nur zwei Tagen in Mannheim und kam bereits in Überzahl zum Einsatz. Bei Smiths Powerplay-Tor verbuchte der 33-jährige Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 auch gleich einen Assist. Broda und Elias schauten bei ihrer Premiere womöglich auch ganz genau auf ihn: Schütz war 2004 Meister mit den Jungadlern geworden, ehe er seine Profikarriere startete.