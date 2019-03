4. März 2019, 18:48 Uhr Eishockey Zurück auf null

Ein Spitzenduo, drei Verfolger, zwei böse Überraschungen: Vor den Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga sind die Favoriten klar.

Von Max Ferstl und Johannes Schnitzler

Wer wissen will, was Eishockey von Fußball unterscheidet, muss Pavel Gross fragen. Der Trainer der Adler Mannheim, nach Abschluss der Hauptrunde Tabellenerster der Deutschen Eishockey Liga (DEL), hat zuletzt ja einige Vergleiche zwischen den beiden gemessen an den Zuschauerzahlen populärsten Mannschaftssportarten in Deutschland gezogen. Zum Beispiel, dass der Fußball "meilenweit voraus" sei - nicht nur, was das Geld betrifft. In der DEL ziehe jedes Wort gegen Schiedsrichter oder Ligabüro eine Strafe nach sich, sagte Gross und fuhr fort, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL), früher bekannt als Bundesliga, "eine der besten Ligen der Welt" sei, weil sie öffentliche Kritik zulasse. Umgekehrt bedeutete das wohl, dass die DEL... Jedenfalls: Nach 52 Spieltagen steht Mannheim auf Platz eins. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn starten am Mittwoch in die erste Playoff-Runde, um sich noch für das Viertelfinale (ab 12. März) zu qualifizieren. Und das ist laut Gross die wesentliche Differenz: "Es beginnt alles wieder bei null - das unterscheidet uns vom Fußball." Ein Überblick.

Die Überflieger

Gross kann sich das beherzte Wort leisten. Nach seinem Wechsel vom Werksklub Wolfsburg, den er in den vergangenen acht Jahren viermal ins Halbfinale und dreimal ins Finale führte, hat der 50-Jährige in Mannheim geschafft, was seinen Vorgängern seit dem letzten Titel 2015 nicht mehr gelang: Talent, Taktik und Trainingsfleiß zu versöhnen. Mannheim ist neben München die Organisation mit dem höchsten Etat, dem tiefsten Kader und den größten Ambitionen. Aber erst Gross, als Kapitän Ende der Neunziger dreimal nacheinander Meister mit den Adlern, brachte dem Team wieder Begriffe wie Kontinuität und Seriosität nahe. Gross gilt als fordernd und fördernd zugleich. In Wolfsburg, wo er eine Dekade lang aus sehr viel weniger sehr viel machte, wissen sie das nur zu gut: Zum ersten Mal seit 2008 haben die Grizzlys in dieser Saison die Playoffs verpasst. Mit 116 Punkten nach 52 Spielen, 2,23 pro Partie, hat Mannheim einen Rekord aufgestellt und den EHC Red Bull München distanziert - umso bemerkenswerter, da der Titelverteidiger mit 109 Punkten seinen eigenen Klubrekord (107) verbessert hat, was wiederum bemerkenswert ist, weil der Meister der vergangenen drei Spielzeiten die ganze Saison über durch meterlange Verletztenlisten gehandicapt war und trotzdem so ganz nebenbei als erste deutsche Mannschaft das Finale der Champions Hockey League erreicht hat. Gross, der Realist, sagt: "Das ist jetzt alles vorbei, dafür können wir uns nicht kaufen." Keiner weiß das besser als er: Alle drei Endspielserien mit Wolfsburg verlor er gegen Don Jackson, 2016 und 2017 Trainer des EHC München, 2011 der Eisbären Berlin.

Die Herausforderer

Hinter dem Spitzenduo gingen drei Teams gleichauf mit 86 Punkten durchs Etappenziel: Ingolstadt (5.), Köln (4.) und - die größte Überraschung dieser Spielzeit - Augsburg als Dritter, mit einer um zwei Treffer besseren Tordifferenz als Köln. Für die Schwaben ist es, zwei Jahre nach Platz sechs, eine neue Bestmarke. Vergangene Saison hatten sie die Playoffs weit verpasst. "Es hat sich früh abgezeichnet, dass wir so stabil sind wie nie", sagt Hauptgesellschafter Lothar Sigl. Zehn Mal war das Curt-Frenzel-Stadion ausverkauft, der Zuschauerschnitt stieg um 500 auf 5500, was einer Auslastung von rund 90 Prozent entspricht. Das bedeutet Planungssicherheit: 17 Spieler haben ihre Verträge bereits verlängert. Im Viertelfinale trifft Augsburg auf die Düsseldorfer EG (6./83 Punkte), die alle vier Begegnungen mit den Panthern in dieser Saison gewonnen hat: "Favorit sind wir nicht", folgert Sigl. "Aber wir haben Heimrecht. Ich hoffe, dass wir die Welle der Begeisterung noch eine Weile reiten können." Sollte Mannheim oder München Meister werden, wäre Augsburg übrigens erstmals für die Champions League qualifiziert. Aber das, sagt Sigl, "ist für uns überhaupt noch kein Thema". Genauso wenig wie die Suche nach einem neuen Coach. Mike Stewart, 47, steht gerüchteweise auf jeder dritten DEL-Einkaufsliste: in Köln, Nürnberg, Berlin und Wolfsburg. Sigl sagt, man sei im täglichen Austausch: "Aber welchen Grund hätte ich, ihm Druck zu machen? Es wäre nach vier Jahren Zusammenarbeit doch lächerlich und schlechter Stil, zu sagen, bis morgen Mittag brauche ich eine Entscheidung. Wir sind doch kein Kindergarten." Sondern vielleicht bald in der Champions-Liga.

Die Enttäuschten

Vergangene Saison scheiterten die Nürnberg Ice Tigers im Halbfinale an Rekordmeister Eisbären Berlin. Die Berliner wiederum ärgerten sich wenig später, weil sie im siebten Finalspiel München unterlagen. Solche Probleme hätten sie in dieser Spielzeit gerne gehabt: Berlin beendete die Hauptrunde auf Platz neun, Nürnberg als Zehnter. Dass sie in die Playoff-Qualifikationsrunde müssen, ist für beide demütigend genug. Dass sie gegen Bremerhaven beziehungsweise Straubing nicht einmal als Favoriten antreten, macht die Sache noch schlimmer. Der Plot ähnelt sich: Trainerwechsel (hier Krupp/Jodoin/Richer, dort Wilson/Gaudet/Jiranek), Verletzungen, nicht adäquat ersetzte Leistungsträger. Nürnbergs schlagkräftigste Angriffsreihe war im Sommer zerbröselt. Steven Reinprecht beendete seine Karriere, Nationalspieler Yasin Ehliz versuchte sich in Nordamerika (und landete, sehr zum Unmut der Nürnberger Fans, in München). Brandon Buck und Will Acton konnten die Lücken nicht schließen. Auch die Eisbären verloren in Nick Petersen ihren besten Stürmer, gewannen aber immerhin sechs der letzten sieben Spiele. "Jeder ist voll im System drin", sagte Stürmer Martin Buchwieser. Spät, aber vielleicht noch nicht zu spät.