Die Grizzlys Wolfsburg haben das entscheidende fünfte Spiel gegen Bremerhaven gewonnen und dadurch erneut das Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Der Vorjahresfinalist gewann am Montag 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) gegen die Fischtown Pinguins und muss nun bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Hauptrunden-Zweiten EHC München antreten. Dieses entscheidende Spiel war überraschend nötig geworden, weil die Wolfsburger nach zwei klaren Siegen zum Auftakt dieser Viertelfinalserie sowohl Spiel drei in eigener Halle (1:3) als auch die vierte Partie am Karsamstag in Bremerhaven (2:3 nach Verlängerung) verloren.