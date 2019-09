Wolfsburg (dpa/lni) - Die Grizzlys Wolfsburg müssen in der Deutschen Eishockey Liga vorerst auf Verteidiger Ryan Button verzichten. Der 28-Jährige fällt wegen einer Kieferfraktur bis auf Weiteres aus, wie der Club am Montagabend mitteilte. Button hatte sich die Verletzung am Sonntag im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (2:3) bei einem Zusammenprall mit einem gegnerischen Spieler zugezogen. Fehlen wird den Niedersachsen in den nächsten beiden Spielen zudem Jeff Likens. Der Defensivspieler wurde wegen einer Bandenchecks im Spiel gegen Augsburg für zwei Spiele gesperrt.