Wolfsburg (dpa) - Eishockey-Stürmer Christoph Höhenleitner beendet zum Ende der laufenden Saison seine Profikarriere. Der 36-Jährige ist bereits seit 2007 im Verein und soll dem Erstligist in anderer Funktion erhalten bleiben, wie die Niedersachsen am Dienstag bekanntgaben. Voraussichtlich werde der gebürtige Dachauer einen Posten in der Nachwuchsabteilung der Wolfsburger übernehmen.

"Ich habe in meiner Karriere vier Gehirnerschütterungen gehabt und auch in diesem Jahr eine Operation hinter mich gebracht. Nach den vielen Jahren merke ich schon, dass mein Körper mehr Auszeiten benötigt", wird Höhenleitner in einem Club-Statement zitiert.