Wolfsburg (dpa) - Der frühere Eishockey-Nationalspieler Sebastian Furchner hat seinen Vertrag bei den Grizzlys Wolfsburg verlängert. Der Kontrakt des 37 Jahre alten Kapitäns der Niedersachsen gilt nun auch für die Saison 2020/21. "Ich habe immer gesagt: So lange ich mich gut und fit fühle, möchte ich spielen", wird der gebürtige Kaufbeurer in einer Club-Mitteilung am Dienstag zitiert. "Sicherlich kann sich meine Rolle in den Spielsituationen ändern, das ist uns aber bewusst."

Furchner wechselte 2008 von den Kölner Haien nach Wolfsburg. Ende September absolvierte er sein 1000. DEL-Spiel. In der höchsten deutschen Eishockey Liga hat er bislang 283 Treffer erzielt und zählt damit zu den DEL-Top-Torschützen.