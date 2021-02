Der frühere Nationalspieler Michael Wolf, 40, kehrt zum EHC Red Bull München in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurück. Der ehemalige Stürmer ist ab sofort im Bereich Managing Sports tätig und soll sich um Teamentwicklung, Scouting und Planung kümmern. "In München habe ich als Kapitän einer großartigen Mannschaft meine größten sportlichen Erfolge feiern dürfen" sagte Wolf, der mit dem EHC dreimal deutscher Meister wurde. "Nicht nur deshalb spüre ich schon lange eine tiefe Verbundenheit mit dem Klub." Im April 2019 verkündete der 152-malige Nationalspieler seinen Abschied nach 337 Toren in 14 Jahren DEL. Sportdirektor Christian Winkler sagte: "Michael und ich sind seit seinem Karriereende im ständigen Austausch. Es war stets unser Wunsch, ihn in unsere sportliche Abteilung zu integrieren. Echte Charaktere mit Erfahrung und Stallgeruch einzubinden, ist immer optimal."