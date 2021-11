Von Christian Bernhard

Ilya Sharipov ist in Bietigheim eine gern gesehene Person. Von 2017 bis 2019 trug der Eishockey-Torhüter das Trikot der Bietigheim Steelers und hatte mit starken Leistungen gehörigen Anteil daran, dass die Baden-Württemberger 2018 den Zweitliga-Meistertitel feiern konnten. Jener Triumph werde ihm für immer in Erinnerung bleiben, sagte Sharipov bei seinem Abschied aus Bietigheim vor zweieinhalb Jahren.

Mittlerweile läuft der 26-Jährige für die Nürnberg Ice Tigers auf, mit denen er am Mittwochabend als Gegner nach Bietigheim zurückkehrte. Das Wiedersehen war ein erfreuliches, spielen die Steelers ja erstmals in ihrer Klubgeschichte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Nach den 60 Minuten war die gute Laune aber nur noch auf Nürnberger Seite zu verorten, denn Sharipov war der Garant des fränkischen 2:1-Auswärtssieges. Ice-Tigers-Co-Trainer Manuel Kofler lobte seinen Torhüter als den "Fels in der Brandung", dank dem die Franken ihren vierten Sieg in Serie feiern und so den Abstand auf die letzten fünf Tabellenplätze weiter vergrößern konnten.

Das Ergebnis war ganz nach dem Geschmack des neuen Ice-Tigers-Trainers Tom Rowe, der die Franken vor drei Wochen übernommen hat. Der erfahrene 65-jährige US-Amerikaner hatte zu Beginn seiner ersten Trainer-Amtszeit in Deutschland betont, dass er erst die Abwehr stabilisieren und danach an Feinheiten in der Offensive feilen wolle. Ein Sieg mit nur einem Gegentor passt wunderbar zu diesem Ansatz, allerdings stand Sharipov in Bietigheim öfter als gewünscht im Mittelpunkt und musste ein "Wahnsinnsspiel" (Kofler) abliefern, damit die Nürnberger die drei Punkte mitnehmen konnten.

"Die ausgefallenen Spiele waren Glück im Unglück", findet Rowe

Die Ice Tigers waren zuletzt jene DEL-Mannschaft gewesen, die am meisten von den Corona-Auswirkungen in der Liga betroffen war. Zehn Tage lang konnten sie kein Spiel bestreiten, da ihre geplanten Partien gegen München und Düsseldorf aufgrund von Corona-Fällen bei den Gegnern verlegt wurden. Spieler und Trainer bevorzugen es eigentlich, im Spielrhythmus zu bleiben, der im Normalfall mindestens zwei Partien pro Woche vorsieht, doch von einem solchen konnte bei den Franken keine Rede mehr sein. Verteidiger Oliver Mebus bezeichnete die unfreiwillige Spielpause als "ungünstigen Zustand". In diesem Fall hatte sie aber auch etwas Gutes. Rowe hatte so Zeit, die Spieler im Training auf sein System einzuschwören. "Die ausgefallenen Spiele waren also Glück im Unglück", sagte er jüngst nach dem 5:3-Sieg in Straubing.

Die Ice Tigers nutzten die unverhoffte Trainingsphase. Sich in Ruhe mit dem neuen Trainer auseinandersetzen und dessen Spielsystem intensiver implementieren zu können, "hat uns ganz gut getan", sagte Mebus. Die Mannschaft könne dadurch nun "das aufs Eis bringen, was wir wollen". Und das brachte Punkte: Nach nur drei Siegen in den ersten zwölf Saisonspielen haben die Nürnberger nun in allen fünf Spielen unter Rowe gepunktet und vier davon gewonnen. "Insbesondere was die defensive Zone angeht, haben wir uns stabilisiert", erklärte Co-Trainer Kofler bei Magentasport.

"Das System passt ganz gut", sagte Angreifer Tim Fleischer - einer der Profiteure des Trainerwechsels. Der 21-Jährige hat in den vergangenen drei Spielen dreimal getroffen und ist Teil der heiß gelaufenen dritten Nürnberger Sturmreihe um Dane Fox und Charlie Jahnke. Fox erzielte in Bietigheim den späten 2:1-Siegtreffer (56.), Jahnke traf im vorangegangenen Spiel gegen Iserlohn. "Unsere dritte und vierte Reihe fangen an zu scoren", frohlockte Kofler, das sei "unglaublich wichtig für uns."

Reimer schießt in Bietigheim sein 370. DEL-Tor - keiner in der Geschichte der Liga hat mehr erzielt

Die Symbolfigur schlechthin für den Ice-Tigers-Aufschwung ist aber Patrick Reimer. Der Kapitän tat sich zu Beginn der Saison in Sachen Toreschießen schwer, in elf seiner ersten zwölf Saisonspiele blieb er torlos. Unter Rowe platzte bei Reimer der Knoten, er trifft nun seit vier Spielen am Stück. "Wir haben ein Riesenglück, dass wir Reimi in unserer Mannschaft haben", betonte der junge Verteidiger Julius Karrer. Besonders die jungen Spieler würden viel von ihm lernen, denn Reimer habe aufgrund seiner Routine "schon alles durch". Mit seiner "Waffe", wie Karrer Reimers Schuss bezeichnet, besorgte der Kapitän in Bietigheim in Überzahl den wichtigen 1:1-Ausgleich (40.). Der präzise Schlenzer war Reimers 370. DEL-Tor - keiner in der Geschichte der Liga hat mehr erzielt.

Wie gefestigt die Franken wirklich sind, dürfte sich an diesem Wochenende zeigen. Am Freitag empfangen sie den Vorjahresfinalisten Wolfsburg, am Sonntag geht es zu Tabellenführer Mannheim. Kofler sagt: "Wir haben noch einen weiten Weg vor uns."