Eishockey-Nationalspieler Wojciech Stachowiak wechselt vom ERC Ingolstadt in die National Hockey League (NHL). Der 25-Jährige unterschrieb bei Tampa Bay Lightning einen Einjahresvertrag. „Jetzt bietet sich mir eine einmalige Chance, meinen großen Traum, in der NHL zu spielen, zu ermöglichen. Diese möchte ich wahrnehmen“, sagte der Stürmer zu seinem Wechsel in die nordamerikanische Eliteliga.