Der Autobauer Skoda droht dem Eishockey-Weltverband IIHF, sich als WM-Sponsor zurückzuziehen, sollte die Weltmeisterschaft wie geplant in Belarus stattfinden. Seit Wochen wächst der Druck auf die IIHF, Belarus das Turnier wegen Verstößen gegen die Menschenrechte unter Machthaber Alexander Lukaschenko zu entziehen. Die WM soll vom 21. Mai bis 6. Juni gemeinsam in Riga/Lettland und Minsk/Belarus stattfinden. "Wir sind seit 28 Jahren ein stolzer Partner der @IIHFHockey Weltmeisterschaft. Aber wir respektieren und fördern auch die Menschenrechte", twitterte das zum VW-Konzern gehörende tschechische Unternehmen Skoda. In Belarus berichteten Medien, die Marke Nivea Men habe bereits ihren Rückzug als Sponsor angekündigt, sollte die WM in Minsk stattfinden.