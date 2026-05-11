„Hervorragend“ ist eine Vokabel, die Harold Kreis nicht so oft entkommt. Sosehr sich der Eishockey -Bundestrainer mit persönlicher Kritik zurückhält, so lobt er seine Spieler zwar immer eifrig. Aber ein „hervorragend“ bekommen nicht viele ins Zeugnis geschrieben, schon gar nicht, bevor der Test bestanden ist. Die Freude des 66-Jährigen über die Zusage von NHL-Profi Moritz Seider für die Weltmeisterschaft in der Schweiz (15. bis 31. Mai) war aber verständlich. Aus der Olympia-Auswahl, die im Februar in Mailand Platz sechs erreichte, finden sich nur 13 Spieler wieder im 25-köpfigen Aufgebot für diese WM, zahlreiche Absagen zwangen Kreis zum Improvisieren. Da kann man es schon „hervorragend“ finden, wenn in Seider einer der besten Verteidiger aus der National Hockey League (NHL) sein Okay gibt.

Meinung Deutsches Eishockey-Aus bei Olympia : So viel Talent. So hohe Erwartungen. So tief die Enttäuschung SZ Plus Kommentar von Johannes Schnitzler ...

Seider, der eine Verletzung aus der langen NHL-Saison mitschleppte, hatte nach der Generalprobe am Sonntag in Mannheim gegen die USA den Daumen gehoben. „Ich glaube, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen“, sagte der 25-Jährige von den Detroit Red Wings nach seinem persönlichen Härtetest. Für Kreis eine gute Nachricht. „Moritz ist ein unglaublich ehrgeiziger Spieler. Immer, wenn es machbar ist, macht er es machbar“, sagte der Bundestrainer.

Seider wird das finale DEB-Aufgebot anführen, das sich am Montag in Zürich versammelte. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Vormittag mitteilte, stößt in Torhüter Jonas Stettmer, den Verteidigern Kai Wissmann und Eric Mik sowie den Stürmern Andreas Eder, Frederick Tiffels und Manuel Wiederer ein Sextett vom deutschen Meister Eisbären Berlin zur Nationalmannschaft. In Dominik Bokk (Köln), Samuel Dove-McFalls (Nürnberg), Phillip Sinn (München), Stettmer und Marcus Weber schafften gleich fünf Spieler erstmals den Sprung zur WM. Verteidiger Weber, Kapitän der Nürnberg Ice Tigers, ist mit 33 Jahren und sechs Monaten der drittälteste Debütant der deutschen A-WM-Geschichte nach Benedikt Schopper (2019/34) und Leonard Soccio (2001/33 Jahre, 11 Monate).

Nach dem 2:5 gegen die USA – Weltmeister, Olympiasieger und bei der WM Gruppengegner der deutschen Mannschaft – „haben wir noch mal eingehend über die letzten zu vergebenden Plätze gesprochen und sind überzeugt, die Rollen in der Mannschaft für die Weltmeisterschaft nun optimal besetzt zu haben“, sagte Kreis. Sportvorstand Christian Künast sprach von „keiner leichten Entscheidung“.

Zum Auftakt trifft die DEB-Auswahl am Freitag auf Finnland

Kreis und Künast mussten viele Positionen neu besetzen. Nach den Absagen von Leon Draisaitl, Tim Stützle und John-Jason Peterka wegen Verletzungen werden in Lukas Reichel und Nico Sturm wahrscheinlich weitere NHL-Profis beim Turnier in der Schweiz fehlen. Reichel ist derzeit vertragslos, eine WM-Teilnahme wäre mithin riskant; Sturm spielt mit den Minnesota Wild gegen die Colorado Avalanche um den Einzug ins Playoff-Halbfinale. In Torhüter Philipp Grubauer (Seattle), Seider und Stürmer Joshua Samanski (Edmonton) stehen Kreis zum WM-Auftakt am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) gegen den Olympia-Dritten Finnland somit nur drei Profis aus der besten Eishockeyliga der Welt zur Verfügung.

Neben dem langjährigen Kapitän Moritz Müller von den Kölner Haien sagte auch der Berliner WM- und Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Jonas Müller ab, der seit seiner Premiere 2018 kein WM-Turnier verpasst hat. Zudem fehlen unter anderem Justin Schütz (Mannheim) und Tobias Rieder (München).

In der Gruppe A in Zürich bekommt es Deutschland neben Finnland und den USA mit Gastgeber Schweiz, Lettland, Österreich, Ungarn und Aufsteiger Großbritannien zu tun. Das Ziel, sagte Kreis, sei trotz der vielen Umbauten erst einmal das Viertelfinale.