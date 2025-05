Der WM-Zweite Schweiz hat den USA bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark die erste Niederlage zugefügt. Die Eidgenossen überzeugten in der deutschen Vorrundengruppe B in Herning mit einem 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)-Sieg und zogen mit sieben Punkten aus drei Spielen an den Amerikanern vorbei. Die USA enttäuschten nach zwei mühelosen Siegen gegen die Außenseiter Dänemark (5:0) und Ungarn (6:0). Die Tabellenspitze übernahm der weiter ungeschlagene Titelverteidiger Tschechien durch seinen 7:2 (0:0, 4:1, 3:1)-Pflichtsieg gegen Co-Gastgeber Dänemark. Die Schweizer sind am Donnerstag (16.20 Uhr) der vierte Vorrundengegner der DEB-Auswahl.