Interview von Johannes Schnitzler

Eine Minute vor dem verabredeten Termin taucht Patrick Fischer auf dem Bildschirm auf. Überpünktlich, aber entspannt. Der Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat es sich in seinem Hotelzimmer in einem Fauteuil bequem gemacht, ganz leger mit Baseballmütze und T-Shirt. Es ist Familientag beim Schweizer Verband, die Frauen und Lebensgefährtinnen der Spieler und Trainer sind zu Besuch in Herning, gleich soll es ans Meer gehen. Tochter Oceania, 5, sitzt zu Füßen ihres Papas und zeichnet mit Buntstiften, zwischendurch steht sie auf und gibt ihrem Vater ein Küsschen.