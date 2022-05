Es sollte Finnlands erster richtig großer Abend werden bei der Eishockey-WM im eigenen Land: Suomi gegen Sverige, das ewig junge Duell gegen den Nachbarn, der Olympiasieger und Weltmeister von 2019 gegen den elfmaligen Titelträger. 12 000 Zuschauer in der hypermodernen Arena in Tampere fieberten dem Spiel entgegen, beide Teams waren mit drei Siegen ins Turnier gestartet. Nato, Ukraine, Russland - für zwei Stunden alles ganz weit weg. Es wurde dann zunächst einmal nicht: der Abend des schwedischen Torhüters Magnus Hellberg. Nach der Führung für die Tre Kronor durch Adam Larsson (12.) kassierte Hellberg zwei Gegentreffer der Kategorie: absolut haltbar. Einen unplatzierten Puck von Mikko Lehtonen (24.) beförderte der 1,97-Meter-Schlussmann durch die dicken Schoner selbst ins Netz, beim Treffer von Sami Vatanen (26.) flog die Scheibe von der Seite an ihm vorbei; Hellberg, der Mann aus Uppsala, war in Gedanken wohl noch bei seinem ersten Hoppala. Joel Kellman reparierte den Schaden (47.), und nach torloser Verlängerung ging es ins Penaltyschießen - mit Hellberg nun in der Heldenrolle. Während sein Gegenüber Harri Säteri (oben gegen Henrik Tömmernes) gegen Emil Bemström chancenlos war, ließ Hellberg keinen Puck mehr durch. Den letzten, etwas überheblichen Versuch von Toni Rajala schnappte er sich lässig mit der Fanghand. Schweden führt die Gruppe B nun allein vor Finnland an. Der Abend hatte sich doch noch gemacht. Zumindest für Magnus Hellberg.