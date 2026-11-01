Bis vor wenigen Tagen hatten die deutschen Eishockey -Verantwortlichen gute Gründe, der Heim-WM im Mai entgegenzufiebern. Erst das Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz vor mehr als 60 000 Zuschauern in der Schalke-Arena, dann das Duell USA gegen Kanada, und danach ein zweieinhalbwöchiges Eishockeyfest, so war der Plan.

Doch jetzt ist alles anders. Jetzt herrscht rund um diese WM ein großes Chaos und geht es gar um die Frage, ob Deutschland überhaupt Gastgeber bleibt. Denn am Freitag hat der Internationale Sportgerichtshof (Cas) entschieden, dass der zuvor gesperrte russische Verband wieder an Eishockeyturnieren teilnehmen darf. Damit steht jetzt konkret das Szenario im Raum, dass Russland trotz seines anhaltenden Krieges gegen die Ukraine ausgerechnet in Deutschland so richtig in den Weltsport zurückkehrt.

Eishockey : Cas lässt Russland wieder für internationale Eishockey-Wettbewerbe zu Der Internationale Sportgerichtshof gibt einer Berufung Russlands statt. Der Spruch hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland. ...

Das erhitzt ungemein die Gemüter, und angesichts der weltpolitischen Lage geht das weit über den Sport hinaus – es stellt sich die Frage, wie sich die Bundesregierung positioniert. Auf eine SZ-Anfrage, ob sie eine Eishockey-WM in Deutschland mit russischer Beteiligung für vorstellbar hält, äußert sie sich jedenfalls zurückhaltend.

Ein Sprecher teilt mit, die Bundesregierung sehe die Cas-Entscheidung „sehr kritisch“. Der Deutsche Eishockey-Bund und der Eishockey-Weltverband IIHF hätten angekündigt, das Urteil und die Begründung sorgfältig auszuwerten. „Über mögliche Folgen des Urteils, auch auf die Eishockey-WM 2027 in Deutschland, wird sich die Bundesregierung zeitnah mit dem Deutschen Eishockey-Bund austauschen.“

Eishockey hat für Russland und Putin eine besondere Bedeutung

Der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank H. Lutz wiederum erklärte bereits, man müsse sich auch mit der Möglichkeit befassen, „dass wir diese WM zurückgeben“. Er wolle zwar keine Schwarzmalerei betreiben, aber er verwies insbesondere auf die wirtschaftliche Situation. Bei einer Teilnahme Russlands kämen auch „ganz neue Kosten“ auf den Verband zu, gerade auch Sicherheitsthemen.

Die Rückkehr Russlands in den Weltsport vollzieht sich seit zwei Jahren Schritt für Schritt. Nach der Vollinvasion Moskaus in die Ukraine im Februar 2022 waren russische Athleten zunächst weitgehend gesperrt. Doch von Mitte 2024 an ließen einzelne Verbände sie wieder zu, zunächst als neutrale Athleten, später mit den nationalen Symbolen. Für die Sommerspiele 2028 dürfen sich russische Sportler nach einer Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wieder normal qualifizieren. Zwar herrscht noch ein gewisser Wildwuchs, der sich am Freitag zeigte, als der Cas parallel zum Eishockey-Verdikt ein Begehr von Russlands Curlern ablehnte. Aber die Tendenz ist klar: Russland ist wieder Teil der Sportfamilie – und die Eishockey-WM wäre ein besonderer Schritt.

Denn zum einen ist es die erste Mannschaftssportart, in der Russland wieder starten dürfte. Und zum anderen ist Eishockey im Land des 27-maligen Weltmeisters und neunmaligen Olympiasiegers immens populär, sogar noch populärer als Fußball. Staatspräsident Wladimir Putin hat nie einen Hehl aus seiner besonderen Leidenschaft für diese Sportart gemacht. Unzählige Male ließ er sich selbst beim Eishockeyspielen ablichten. Aufsichtsratschef des nationalen russischen Eishockeyverbandes ist bis heute sein alter Vertrauter Arkadij Rotenberg.

Wladimir Putin lässt sich gerne beim Eishockeyspielen ablichten. Foto: Alexei Druzhinin/dpa

Formal hat der Weltverband IIHF, den seit wenigen Wochen ausgerechnet der Deutsche Franz Reindl führt, Russland noch nicht ins WM-Starterfeld integriert. Dieses steht ja eigentlich seit geraumer Zeit fest, sogar die Spielpläne für das 16er-Feld sind schon geschrieben. Aber im Eishockey funktioniert die Qualifikation anders, und Russland profitiert jetzt davon, dass bei seinem Ausschluss im Jahr 2022 die Weltrangliste „eingefroren“ wurde. Damals war der Verband Zweiter und für die nächste WM qualifiziert.

Noch sind theoretisch diverse Reaktionen auf den Cas-Entscheid möglich. Der Weltverband könnte dagegen in Berufung vor dem Schweizer Bundesgericht gehen, aber dieses ändert Cas-Entscheide praktisch nie. Auch die Androhung von Boykotten ist denkbar. Immerhin haben sich einige Teilnehmerländer sehr stark gegen Russland positioniert: Lettischen Sportlern zum Beispiel ist es sogar per Gesetz untersagt, gegen russische anzutreten. Und schließlich beinhaltet der Fall die besondere Note, dass zu den WM-Aufsteigern ausgerechnet die Ukraine zählt.

Russland rein und dafür die Ukraine raus, das wäre natürlich ein fatales Signal. Aber es machen schon die Varianten die Runde, wie sich das vermeiden ließe, etwa durch die Aufstockung einer Gruppe. Solche Lösungen können Sportverbände und Organisatoren im Zweifel immer stemmen. Die IIHF will an diesem Montag und Dienstag die Sache beraten.

Die Bundesregierung hat einen Hebel: die Visa-Frage

Aber unabhängig davon kommt in jedem Fall die Bundesregierung ins Spiel, und diese sitzt dabei in einer Art Eishockey-Falle. Denn dieses Thema berührt nicht nur die generellen politischen Linien im Umgang mit Russland, sondern auch die deutschen Olympia-Ambitionen. Die Chancen für Deutschland und seinen Bewerber München sind im Kampf mit den Konkurrenten von Indien bis Katar ohnehin nicht arg groß. Aber die Haltung zu Russland ist wichtig, wenn man im IOC gerade um Zuneigung buhlt. Das IOC um seine Präsidentin Kirsty Coventry agiert trotz des Ukraine-Krieges längst wieder sehr russlandfreundlich, und der Einfluss des Kreml und seiner verlängerten Arme auf die internationale Sportpolitik sowie viele Verbände und Funktionäre ist traditionell groß und wächst gerade wieder spürbar an.

Dabei hätte die Bundesregierung für das Turnier einen sehr konkreten Hebel in der Hand: die Visa-Frage. Die Niederlande zum Beispiel strichen im Oktober für die Turn-WM in Rotterdam teilweise die Visa für russische Starter. Kanada – Gastgeber der nächsten Junioren-WM im Eishockey – ließ bereits durchklingen, dass es keine russische Mannschaft einreisen lässt. Deutschland hatte sich auch mal scharf positioniert. Doch nach einer kritischen Anmerkung des IOC ruderte bereits die damalige Innenministerin Nancy Faeser im Dezember 2024 zurück. Und als vor wenigen Wochen Frankfurt die WM für die Rhythmische Sportgymnastik ausrichtete, durften russische Sportler einreisen.

Zuletzt betonte die Bundesregierung nach dem Drohnenvorfall von Halle noch einmal die generelle scharfe Visa-Politik gegenüber russischen Staatsbürgern. Aber auf eine aktuelle Anfrage, ob es möglich sei, dass russischen Eishockeyspielern oder Mitgliedern des Teams die Visa verweigert würden, teilt sie nur Generelles mit.

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„Allgemein wird angemerkt: Seit Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine setzt sich die Bundesregierung im Kreis der Schengen-Mitgliedstaaten für eine einheitlich restriktive Visumpolitik gegenüber Russland ein“, so ein Sprecher: „In Einklang mit den EU-Leitlinien werden russischen Antragstellenden Visa für kurzfristige Aufenthalte nur unter sehr engen Voraussetzungen erteilt.“

Bei besagter Sportgymnastik-WM in Frankfurt mussten die russischen Sportler übrigens ohne ihre nationalen Symbole starten, also ohne Flagge und Hymne, und nur als neutrale Athleten. Das hätten der Weltverband, der nationale Verband und der Deutsche Olympische Sportbund „in Abstimmung mit der Bundesregierung vereinbart“, teilte diese damals mit. Solch ein Modell wäre bei der Eishockey-WM nun natürlich auch wieder denkbar. Allerdings ist die Wirkung bei Mannschaftssportarten eine ganz andere als bei Einzelsportarten.

Die Blau- oder besser Rotpause dafür erlebte die Sportwelt vor acht Jahren bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Da war Russland offiziell ebenfalls ausgeschlossen, damals wegen des Staatsdopingskandals, doch seine Athleten durften als „Unabhängige Olympische Athleten“ antreten. Auf der Tribüne des Eishockeystadions versammelten sich Tausende russische Fans in den Nationaltrikots. Und als sie nach einem 4:3-Sieg gegen Deutschland Olympiagold gewonnen hatten, formierten sich die Spieler der „Krasnaja Maschina“ auf dem Eis zu einer langen Reihe und stimmten gemeinsam mit den Zuschauern lauthals die russische Nationalhymne an.