Am Mittwoch entschloss sich Kanadas Regierung endgültig zu einem klaren Schritt. Russische Sportler, so hieß es in einem Schreiben des zuständigen Ministeriums an den Eishockey-Weltverband (IIHF), würden keine Einreiseerlaubnis für die U20-WM erhalten. Nach Medienberichten soll dies darüber hinaus sogar für Sportler gelten, die grundsätzlich schon über Visa verfügen, weil sie für nordamerikanische Organisationen spielen. Die Botschaft ist in jedem Fall klar: Kanada blockiert die Teilnahme von Russlands Nationalteam an der rund um den Jahreswechsel geplanten U20-WM, indem es keine Sportler ins Land lässt.
Russland und die Eishockey-WMBundesregierung knickt in der Visa-Frage ein
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Während Kanada russischen Sportlern die Einreise untersagt, positioniert sich die deutsche Bundesregierung mit Blick auf die Heim-WM deutlich anders. Die Verweigerung von Visa sei „keine Lösung“.
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