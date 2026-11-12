Am Mittwoch entschloss sich Kanadas Regierung endgültig zu einem klaren Schritt. Russische Sportler, so hieß es in einem Schreiben des zuständigen Ministeriums an den Eishockey-Weltverband (IIHF), würden keine Einreiseerlaubnis für die U20-WM erhalten. Nach Medienberichten soll dies darüber hinaus sogar für Sportler gelten, die grundsätzlich schon über Visa verfügen, weil sie für nordamerikanische Organisationen spielen. Die Botschaft ist in jedem Fall klar: Kanada blockiert die Teilnahme von Russlands Nationalteam an der rund um den Jahreswechsel geplanten U20-WM, indem es keine Sportler ins Land lässt.