Im Grunde ist es ganz einfach: Eine Eishockey -Weltmeisterschaft mit Russland als Teilnehmer geht nicht. „Solange Russland Krieg gegen ein souveränes Land führt, täglich schwerste Kriegsverbrechen verübt, dem Staatschef als mutmaßlicher Kriegsverbrecher der Prozess droht, solange werden keine Visa für russische Vertretungen bei internationalen Sportereignissen erteilt. Punktum.“ So lautet, stellvertretend für viele andere, ein Leserkommentar auf das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Cas . Dieser hat vergangene Woche festgelegt, dass russische Mannschaften mit sofortiger Wirkung wieder zu internationalen Wettbewerben zuzulassen sind – also auch für die Weltmeisterschaft 2027 in Düsseldorf und Mannheim.

Der Cas hat damit eine Welle an Unverständnis und Ablehnung losgetreten, nicht nur unter Sportfans, sondern – und da wird es für den Weltverband IIHF und die Organisations-GmbH des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) heikel – bei vielen Staaten und Sponsoren. Die WM 2027 in Deutschland steht auf der Kippe.

Eishockey-WM : Die Bundesregierung steckt in Putins Eishockey-Falle Kehrt Russland ausgerechnet bei der WM in Deutschland so richtig in den Weltsport zurück? Die Bundesregierung sieht das „sehr kritisch“. Aber klar ist: Das Thema hat Auswirkungen auf die deutschen Olympia-Ambitionen. SZ Plus Von Johannes Aumüller ...

Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Lettland und Tschechien haben angekündigt, bei einer Teilnahme Russlands nicht gegen die Sbornaja anzutreten; Kanada will russischen Junioren keine Visa für die U20-WM im Dezember und Januar in Edmonton und Red Deer ausstellen. „Sie werden nicht dort sein“, erklärte Kanadas Premierminister Mark Carney lapidar. Daran solle sich die Bundesregierung ein Beispiel nehmen und dem russischen Team die Einreise verweigern, fordern viele deutsche Eishockey-Anhänger. Der tschechische Autobauer Škoda, eine hundertprozentige VW-Tochter und seit Jahrzehnten einer der Hauptsponsoren der WM, erwägt seinen Rückzug, die deutsche Textilfirma Engelbert Strauss würde im Fall einer Teilnahme Russlands „auf jegliche Logopräsenz im Umfeld des Turniers verzichten“. Andere Geldgeber haben ihren Ausstieg annonciert.

Also: Russland raus, WM gerettet?

So einfach ist es nicht, sagen Cas, IIHF und DEB. Vertreter des DEB und der WM-Organisations-GmbH sprechen dieser Tage bei der Bundesregierung in Berlin vor, um nach Lösungen zu suchen. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte am Freitag, das Ziel müsse sein, „die Turniere wie geplant durchzuführen“. Dies sei „angesichts der Boykotte bei Zulassung Russlands faktisch aber nicht möglich“. Kornelius kündigte diplomatische Schritte an, man wolle „auf dem Gesprächsweg Möglichkeiten ausloten, wie wir das Turnier dennoch stattfinden lassen können“. Die Rückgabe der WM sei die Ultima Ratio, war aus DEB-Kreisen zu hören. Wie eine Rückgabe aussehen könnte, welche Kosten dafür anfielen, wie mit TV- und Werbeverträgen umzugehen wäre, ob ein anderes Land als Ausrichter einspringen würde? Alles offen. Die IIHF ringt seit Tagen um eine Haltung, derweil an diesem Wochenende in Dänemark die WM der Frauen startet – ohne Russland. Das DEB-Team bestreitet sein Auftaktspiel am Samstag (19 Uhr) gegen Österreich.

Es geht nicht nur um Sicherheit, sondern um die Aggression, um das Blut unschuldiger Menschen, das gerade jetzt in der Ukraine vergossen wird. Lettlands Trainer Arturs Irbe sagt, warum Russland nicht bei der WM sein sollte

Dieselbe Paarung gab es am Donnerstag beim Deutschland Cup der Männer in Düsseldorf zu sehen. Das Turnier soll gewissermaßen der Startschuss sein auf dem Weg zur WM 2027 – mit dem Finale am 30. Mai an selber Stelle. Das erste Spiel unter dem neuen Bundestrainer André Rankel gewann die DEB-Auswahl nach einiger Anlaufzeit am Ende deutlich 3:0. Rankel war zufrieden mit „der Einstellung, dem Auftreten und dem Compete-Level“ seiner Mannschaft, Torhüter Jonas Neffin, einer von drei Debütanten, setzte seine verblüffende Saison fort: Der Berliner spielte in seinem zwölften Pflichtspiel zum sechsten Mal zu null. Das war bei seiner Premiere im DEB-Trikot zuletzt NHL-Goalie Philipp Grubauer im Jahr 2014 gelungen (bei einem 3:0 gegen Russland).

Sein Debüt ist gelungen: Unter dem neuen Bundestrainer André Rankel gewann das DEB-Team zum Auftakt des Deutschland Cup 3:0 gegen Österreich. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Die deutschen Nationalspieler wollten sich nach der Partie nicht zum Thema Russland äußern. Der DEB habe dazu alles gesagt, deklamierten alle Befragten unisono. Deutlich wurde dagegen Lettlands Nationaltrainer Arturs Irbe, dessen Mannschaft am Nachmittag die Slowakei 3:2 bezwungen hatte. „Es ist ganz einfach: Die Begründung, warum die IIHF sie (die Russen, Anm. d. Red.) ausschließt, war sehr schwach und ging nicht wirklich auf die eigentlichen Bedenken ein“, sagte der ehemalige NHL-Torhüter dem Sportinformationsdienst. „Die IIHF kann ihre Begründung, warum Russland nicht spielen darf, erneut darlegen – und jeder versteht, es geht nicht nur um Sicherheit, sondern um die Aggression, um das Blut unschuldiger Menschen, das gerade jetzt in der Ukraine vergossen wird“, sagte Irbe. Die Letten sind am Samstag (18.30 Uhr, Magentasport) nächster Gegner der deutschen Mannschaft.

Der Cas hatte sich zuvor in bemerkenswerter Weise dazu bemüßigt gefühlt, seinen Schiedsspruch zu erklären. Der Gerichtshof nehme die „gespaltenen Reaktionen“ auf sein Urteil „zur Kenntnis“, hieß es in einer Stellungnahme. Zugleich betonte der Cas, dass er als unabhängige Schiedsinstitution Entscheidungen „allein auf Grundlage der von den Parteien vorgelegten Argumente und Beweise trifft“. Die Russische Eishockey-Föderation (RIHF) und die IIHF hätten ihren Streit vor das oberste Sportgericht gebracht, nun müssten sie – sehr vereinfacht wiedergegeben – mit dem Urteil leben. Das Gericht habe geprüft, ob die im Juli erneuerte Entscheidung, russische Mannschaften nicht wieder zuzulassen, im Einklang mit den Statuten der IIHF stehe. Die IIHF hatte nach dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 beschlossen, Teams aus Russland und seines Unterstützers Belarus für alle internationalen Wettbewerbe zu suspendieren.

„Das Panel stellte fest, dass die IIHF nicht genügend Beweise vorgelegt hat, um die rechtlichen Voraussetzungen für die Nichtteilnahme russischer Mannschaften zu belegen“, schrieb der Cas. Sein Spruch ist für die IIHF und damit auch den DEB bindend, die Anrufung ziviler nationaler Gerichte änderte in der Vergangenheit zumeist nichts an dessen Urteilen. Eine Entscheidung der IIHF um ihren neuen Präsidenten Franz Reindl wird dringend erwartet.

Klar ist: Ohne die Boykott-Nationen und ohne Sponsoren wäre die WM eine Farce. Und wenn es keine WM in Deutschland gebe, dann „kann es nirgendwo anders eine echte Weltmeisterschaft geben“, sagt Arturs Irbe. „Wenn man alle möglichen rechtlichen, technischen, finanziellen oder sonstigen Feinheiten übergeht, ist die Sache im Kern einfach“, schrieb die slowakische Tageszeitung Sme am Freitag: „Niemand, wirklich niemand kann gezwungen werden, den Russen die Hand zu reichen.“