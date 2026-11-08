Russlands Rückkehr im Eishockey„Wenn der Sport keine Lösung findet, muss die Politik eine finden“

Frank H. Lutz hat bewegte Tage hinter sich. Der Finanzexperte, der einst für Goldman Sachs, MAN und Bayer arbeitete, war in Berlin, um an Türen zu klopfen. Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eishockey -Bundes ( DEB ) war zu Gesprächen in die Hauptstadt gereist, um zu eruieren, wie die Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland zu einem „Festival of Friendship“ werden soll, so wie es der Slogan zum Turnier verspricht. Daran gibt es gut begründete Zweifel, nachdem der Internationale Sportgerichtshof Cas am vorvergangenen Freitag den Eishockey-Weltverband IIHF dazu aufgefordert hat, Russland für die WM zuzulassen; der 27-malige Weltmeister ist seit der Invasion in die Ukraine im Jahr 2022 von internationalen Wettbewerben suspendiert. Der aktuelle Champion Finnland sowie Schweden, Tschechien, Norwegen, Dänemark und Lettland hatten daraufhin angekündigt, nicht gegen ein russisches Team anzutreten. Mehrere große Sponsoren wie Škoda oder Engelbert Strauss drohen mit Rückzug.

Frank H. Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bundes. Anke Waelischmiller/Sven Simon/Imago

Lutz tat, was man von einem tüchtigen Vertreter seiner Sache erwartet: Er ging Klinken putzen. Es waren Türen zu hohen Häusern, an die Lutz schlug: das Bundeskanzleramt, das Auswärtige Amt. Er sprach mit Vertretern des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) und des Ausschusses für Sport und Ehrenamt. Beim Deutschland Cup in Düsseldorf, wo 2027 das Finalwochenende der WM stattfinden soll, sagte Lutz am Samstag: Der DEB als Ausrichter der WM befinde sich in einer „Situation, die man nicht lange aushalten kann“. Einerseits sind die IIHF und der DEB an das Cas-Urteil gebunden. Andererseits stünde der DEB bei einer Teilnahme Russlands vor Herausforderungen, auf die es im Moment keine Antworten gibt. Gleichwohl sei er „sehr optimistisch, dass es eine vernünftige Lösung geben wird“. Und er habe in Berlin klargemacht, dass diese Lösung bald gefunden werden müsse. Rund 200 000 Tickets sind bereits verkauft, für das Auftaktspiel am 13. Mai in der Gelsenkirchener Fußballarena mit rund 60 000 Plätzen gibt es nur noch Restkarten.

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Zunächst ist die IIHF am Zug. Der Weltverband, seit wenigen Wochen unter der Führung des ehemaligen DEB-Präsidenten Franz Reindl, hatte erklärt, dass er dem Cas-Urteil zwar inhaltlich nicht zustimme, sich aber rechtlich daran gebunden sieht. Die IIHF werde „die notwendigen Schritte“ zur Integration Russlands unternehmen, hieß es zähneknirschend aus Zürich. Die von der IIHF angegebenen „Sicherheitsbedenken“ reichten dem Cas nicht mehr aus als Begründung für den Ausschluss Russlands. Der Weltverband werde zugleich die „Verantwortung für die Erhaltung des internationalen Wettbewerbs und den Schutz des Sports insgesamt einhalten“, schrieb die IIHF. Es gehe auch darum, „die Finanzstabilität der Organisation zu schützen und die langfristige Zukunft des internationalen Eishockeys zu sichern“.

Lutz sagt: „Wir fordern immer die Souveränität des Sports. Also sollte der Sport auch selbst Lösungen finden.“ Der DEB stehe in einem „engen, vertrauensvollen Austausch mit der IIHF und Franz Reindl“. Wenn aber der Sport – in diesem Fall die IIHF, in der es beim Thema Russland mehrere Lager gibt – keine Lösung finde, „dann muss die Politik eine finden“. Eine Rückgabe der WM an den Weltverband sei „absolut nicht geplant“.

Wie eine WM mit Russland, aber ohne zahlreiche namhafte Eishockey-Nationen stattfinden soll, erfordert erhebliche Fantasie. Der DEB hatte die Teilnahme Russlands stets abgelehnt. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte am Freitag, das Ziel müsse sein, die WM „wie geplant durchzuführen“. Dies sei „angesichts der Boykotte bei Zulassung Russlands faktisch aber nicht möglich“.

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Bleiben zwei Optionen: Entweder verweigert die Bundesregierung den russischen Athleten die Einreise, so wie es Kanadas Premierminister Mark Carney für die U20-WM in Edmonton und Deer angekündigt hat. „Die BRD ist der Souverän“, sagt Frank Lutz. Die Bundesregierung werde letztlich entscheiden müssen, ob sie diesen Schritt gehen wolle oder nicht. Danach sieht es zumindest noch nicht aus, nicht zuletzt, weil dieser Schritt möglicherweise die Bewerbung Münchens um Olympische Spiele belasten könnte. Man müsse auch die Anliegen des DOSB berücksichtigen und mit allen Parteien im Dialog bleiben, sagt Lutz, ehe die Politik das letzte Wort spricht. Oder der Cas kommt zu einer neuen Bewertung der Situation.

Der Curling-Verband etwa hatte damit argumentiert, dass die Rückkehr russischer Nationalteams die Integrität des Sports und den Ablauf der Wettkämpfe gefährden würde – und Recht bekommen. Diesem Beispiel folgend hat die IIHF gewissermaßen vorbeugend die weitere Suspendierung von Belarus, das Russland im Ukraine-Krieg unterstützt, für die U20-WM und die Männer-WM 2027 beschlossen. „Bei der Entscheidung berücksichtigte das Council die bestehenden sportlichen und organisatorischen Regelungen für beide Meisterschaften, einschließlich Wettbewerbsstrukturen, Zeitplänen, Ticketing und Betriebsplanung“, teilte die IIHF mit. So soll offenbar verhindert werden, dass auch Belarus den Cas erfolgreich anruft (was es, im Gegensatz zu Russland, bislang nicht getan hat). Warum der Weltverband diese Begründung nicht auch im Fall Russlands vorgebracht hat, fällt nach Meinung vieler Experten in die Verantwortung des vormaligen IIHF-Präsidenten Luc Tardif, Reindls Vorgänger.

Belarus beklagt ungleiche Behandlung

Die Begründung wiederum stößt in Belarus auf Ablehnung. „Wir stimmen dem neuen Beschluss des Councils nicht zu“, schreibt der Verband BIHS: „Vor der Weltmeisterschaft in Deutschland, die im Mai 2027 beginnt, bleibt genügend Zeit, um alle organisatorischen Fragen zu lösen.“ BIHS-Präsident Alexander Bogdanovich sagt: Belarus bleibe ausgeschlossen, während sich nur die Rechtfertigung dafür ändere. Die IIHF begründe den Ausschluss mit der Notwendigkeit, die Turnierstruktur und die organisatorische Planung zu wahren: „Im Fall Russlands hingegen wird die Notwendigkeit der Umsetzung des Cas-Urteils angeführt, was ebenfalls eine Änderung der Teilnehmerzusammensetzung zur Folge hätte. Warum nicht dieselbe Vorgehensweise bei Belarus angewendet wurde, bleibt unbeantwortet.“

Sollte Russland an der WM 2027 teilnehmen dürfen, müsste ausgerechnet Aufsteiger Ukraine dafür weichen. In einem Schreiben an alle involvierten Verbände soll der ukrainische Verband betont haben, nicht auf seine sportliche Qualifikation zu verzichten. Präsident Wolodimir Selenskij soll dies sogar bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz angesprochen haben. Und auf einen Verzicht Russlands braucht schon gar niemand zu hoffen. „Die Diskriminierung im Eishockey ist beendet“, kommentierte Sportminister Michail Degtjarjow das Cas-Urteil. Der Platz bei der kommenden WM gehöre rechtmäßig Russland. Aus DEB-Kreisen heißt es: „Für Russland ist das ein Sieg auf ganzer Linie. Die haben gerade Oberwasser.“