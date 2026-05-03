Die deutsche Eishockey -Nationalmannschaft hat in der WM-Vorbereitung den vierten Sieg in Serie gefeiert. Gegen Österreich gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Garmisch-Partenkirchen mit 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) und zeigte sich knapp zwei Wochen vor Beginn der WM in der Schweiz zumindest über 40 Minuten in guter Verfassung. Am Donnerstag siegte Deutschland in Österreich mit 4:3. Unterdessen hat NHL-Star Leon Draisaitl seine WM-Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen endgültig abgesagt.

Die deutsche Mannschaft zeigte gegen Österreich vor allem im ersten Drittel eine große Effektivität. Maximilian Kastner vom EHC Red Bull München (8. Minute) und Alexander Blank (13.) brachten das DEB-Team schnell in Führung. Auch im weiteren Verlauf der Partie blieb Deutschland dominant, scheiterte einige Male am starken österreichischen Torhüter Florian Vorauer. Gegen einen abgefälschten Schuss vom früheren NHL-Profi Dominik Kahun (40.) war er allerdings machtlos. „Spielerisch sieht es wirklich gut aus. Die Mannschaft ist zusammengewachsen“, sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast bei Magentasport.

Im Schlussdurchgang gab es jedoch Rückschläge für das deutsche Team. Erst verkürzte Österreich durch Lucas Thaler (45.) und Mario Huber (49.) auf 2:3. Dann musste Philipp Preto vom ERC Ingolstadt nach einem harten Check angeschlagen in die Kabine. Iserlohns Daniel Fischbuch (56.) und Straubings Tim Brunnhuber (60.) sorgten für den 5:2-Endstand.

Das letzte Vorbereitungsspiel steigt am 10. Mai (17 Uhr) in Mannheim gegen Weltmeister und Olympiasieger USA. Dann sind die Profis der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Adler Mannheim dabei. Auch die NHL-Verstärkungen Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) und Josh Samanski (Edmonton Oilers) werden dann erwartet. Moritz Seider (Detroit Red Wings) ist nach einer Verletzung noch in der Reha, will aber unbedingt bei der WM dabei sein. Dagegen werden Leon Draisaitl, der wegen einer Knieverletzung in den Playoffs mit den Edmonton Oilers nicht völlig fit war, John-Jason Peterka (Utah Mammoth) und Tim Stützle (Ottawa Senators) nicht an den Titelkämpfen teilnehmen. Am 15. Mai startet Deutschland gegen Finnland ins Turnier.