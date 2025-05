Moritz Seider führt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft als Kapitän bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark aufs Eis. Der Verteidiger übernimmt bereits bei der Generalprobe die Aufgabe vom langjährigen Spielführer Moritz Müller, der wegen einer Schulterverletzung erstmals seit 2012 bei einer WM fehlt. „Es sind große Fußstapfen, in die ich treten werde. Insofern baue ich auf den Support der anderen in der Kabine“, sagte der 24-Jährige. Als Assistenten werden den Profi der Detroit Red Wings der Mannheimer Marc Michaelis und der Berliner Jonas Müller unterstützen, auch der in der Schweiz spielende Dominik Kahun zählt zur Führungsgruppe.