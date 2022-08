Die deutschen Eishockey-Frauen haben sich bei der WM in Dänemark trotz einer Aufholjagd schon nach dem zweiten Gruppenspiel in Bedrängnis gebracht. Die Mannschaft von Bundestrainer Thomas Schädler verlor gegen Schweden 3:4 (0:0, 0:2, 3:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Nach einem 0:3-Rückstand gelang der Ausgleich 43 Sekunden vor der Schlusssirene. Zum Auftakt hatte es ein 2:4 gegen Ungarn gegeben, nun sammelte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in der Fünfergruppe B immerhin ihren ersten Punkt. Die besten drei Teams schaffen es ins Viertelfinale.