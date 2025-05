Eishockey-Nationalspieler Marc Michaelis hat im letzten WM-Vorrundenspiel gegen Dänemark in Herning einen Kieferbruch erlitten. Der 29 Jahre alte Angreifer und Kapitän der Adler Mannheim wurde nach Klubangaben bereits am Mittwoch in einem Krankenhaus in Aarhus erfolgreich operiert und werde bald zurück nach Deutschland reisen, um dort mit der Reha zu beginnen. Die deutsche Auswahl hatte am Dienstag das entscheidende Vorrundenspiel um den Einzug ins WM-Viertelfinale mit 1:2 nach Penaltyschießen gegen Dänemark verloren. Michaelis hatte dabei im letzten Drittel einen Puck ins Gesicht bekommen und das Eis stark blutend verlassen müssen.