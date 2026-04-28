Mit dem in der Deutschen Eishockey Liga gesperrten Fabio Wagner startet die Nationalmannschaft in die dritte Vorbereitungsphase vor der WM (15. bis 31. Mai) in der Schweiz. „An seinen sportlichen Qualitäten gibt es keinen Zweifel. Das bestätigen seine einhundert Länderspiele für die Nationalmannschaft, in denen er stets eine wichtige Stütze für uns war“, erklärte Christian Künast, Sportvorstand des Deutschen Eishockey-Bundes.

Der Münchner Abwehrspieler hatte in den DEL-Playoffs nach einem überharten Check gegen Ingolstadts Edwin Tropmann eine Sperre von 14 Spielen erhalten. „Den Vorfall in den Playoffs haben wir in Gesprächen mit Fabio, der DEL und allen Beteiligten aufgearbeitet. Auf dieser Grundlage haben wir im Verband gemeinsam entschieden, ihm die Möglichkeit zu geben, seinen Beitrag für die Nationalmannschaft zu leisten“, sagte Künast. Die Sperre gilt nur für die Liga. Die Entscheidung habe „Brisanz“, gab Künast bereits am vergangenen Wochenende zu, aber: „Er wurde von der Liga bestraft, das hat für uns keine Relevanz.“

Bundestrainer Harold Kreis nominierte für die dritte Phase vor der WM in Zürich und Fribourg unter anderem erstmals den Kölner Dominik Bokk. Ob dessen Teamkollege Moritz Müller, 39, mit zur WM fährt, ist noch nicht entschieden und hänge davon ab, ob der langjährige DEB-Kapitän seine Karriere fortsetze.