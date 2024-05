Interview von Johannes Schnitzler

"Er teilt aus. Aber er steckt noch mehr ein": Zwei kurze Sätze reichen Nationalstürmer Marc Michaelis, um seinen Kapitän Moritz Müller zu beschreiben. Man darf das wörtlich verstehen: Müller hat in 21 Jahren als Eishockeyprofi einiges an Triumphen angesammelt, aber auch Niederlagen erlebt. Silber bei Olympia 2018, Silber bei der WM 2023, aber auch drei verlorene DEL-Finalserien mit den Kölner Haien. Was Michaelis meint: Keiner stelle sich selbstloser in den Dienst seiner Mannschaften als Moritz Müller, den alle nur Mo nennen, weil es bei den Haien mal drei Müllers gleichzeitig gab und zur besseren Unterscheidung auf seinem Trikot vor dem Nachnamen die Abkürzung "Mo." stand. Auch im Interview vor dem Start in die Weltmeisterschaft am Freitag gegen die Slowakei (16.20 Uhr, Pro Sieben) muss Müller erst mal einstecken. Denn neben denselben Initialen teilen Michaelis und Müller ihren Sinn für Humor.