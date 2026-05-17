Die deutsche Eishockey -Nationalmannschaft hat bei der WM in der Schweiz einen schweren Rückschlag im Kampf um das Viertelfinale erlitten. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis verlor in Zürich gegen Lettland mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) und steht nach nur zwei Gruppenspielen stark unter Druck. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Deutschland bei der WM in Dänemark nicht für das Viertelfinale qualifizieren können.

Auch der erste Einsatz von NHL-Profi Lukas Reichel brachte wenig Besserung im Spiel der deutschen Mannschaft. Reichel war am Donnerstag angereist, zuvor hatte er einen neuen Vertrag bei den Boston Bruins unterschrieben. Gegen Finnland hatte Kreis ihm noch eine Pause gegönnt. An Reichels 24. Geburtstag fand die stark ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die zum Auftakt bereits 1:3 gegen den Olympiadritten Finnland verloren hatte, keinen Weg vorbei an DEL-Torhüter Kristers Gudlevskis. Die auf Konter spezialisierten Letten warteten auf die Fehler des Kreis-Teams und schlugen zu. Martins Dzierkals (19. Minute) und Rudolfs Balcers (25.) sorgten für die zweite Niederlage im zweiten Gruppenspiel.

Bereits an diesem Montag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) geht es gegen Gastgeber Schweiz. Zuletzt hatte es gegen den WM-Zweiten vor einem Jahr in Dänemark ein klares 1:5 gegeben.