Die deutschen Eishockey-Frauen haben auf dem Weg ins WM-Viertelfinale auch ihr zweites Vorrundenspiel gewonnen. In Calgary/Kanada setzten sie sich 3:1 gegen Dänemark durch. Zwei Tage nach dem Auftaktsieg brachte Julia Zorn, die schon gegen Ungarn zu den Torschützinnen zählte, die Auswahl in Führung (13.). Im Mitteldrittel erhöhten Jule Schiefer (29.) und Theresa Wagner (32.) und sicherten gemeinsam mit Torhüterin Jennifer Harß (rechts) die Punkte fürs Weiterkommen. Die WM ist für die Deutschen ein erster Schritt. Ziel ist die Qualifikation im November für die Olympischen Spiele in Peking 2022.