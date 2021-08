Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der WM in Calgary die erste Niederlage kassiert. Nach zwei Siegen zum Auftakt gegen Ungarn (3:0) und Dänemark (3:1) unterlag die Auswahl um Kapitänin Julia Zorn Tschechien 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Die Tschechinnen stehen damit als Sieger der Gruppe B fest. Das deutsche Team spielt in der Nacht zu Freitag gegen Japan um Platz zwei. Gegner in der ersten K.-o.-Runde am Samstag ist entweder Rekordweltmeister Kanada oder Olympiasieger und Titelverteidiger USA, die Deutschen sind in jedem Fall krasser Außenseiter. Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr und einigen Verschiebungen findet die WM derzeit zum ungewohnten Zeitpunkt am Ende der Sommerpause statt.