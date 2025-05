Die Dänen feierten den überhaupt erst zweiten Sieg gegen den Rekordweltmeister in einem Wettbewerb, 2022 war in der WM-Vorrunde ein 3:2 über die Kanadier gelungen. Doch der Coup im K.o.-Spiel hat eine ganz andere Bedeutung – der Gastgeber steht erstmals in einem WM-Halbfinale und fordert am Samstag (18.20 Uhr) die starken Schweizer heraus.

Lange stand es in der Jyske Bank Boxen 0:0, dann brach Travis Sanheim für die Ahornblätter den Bann (46.). Nikolaj Ehlers antwortete spät (58.) und sorgte für riesigen Jubel, Olesen 49 Sekunden vor Schluss für die totale Ekstase (60.). „Es war der Wahnsinn, die Zuschauer waren total aus dem Häuschen. Es war wahrscheinlich das größte Spiel meiner Karriere“, so Olesen.

Die kanadischen NHL-Cracks waren nach dem Aus bedient. „Ich bin enttäuscht“, sagte Sidney Crosby. Das Team habe sich zwar „im Laufe des Turniers verbessert“, aber der Abend in Herning sei „nicht unbedingt unser bester“ gewesen: „Wir sind in Führung gegangen und waren in einer guten Position, aber die Situation hat sich schnell geändert.“