Noch bevor das erste Bully bei der Eishockey -Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft gespielt war, hatte Moritz Seider schon sein Talent als Öffentlichkeitsarbeiter unter Beweis gestellt. Beim Aufwärmen für das Auftaktspiel gegen Aufsteiger Ungarn kniete der neue Teamkapitän von den Detroit Red Wings auf dem Eis und ließ die Scheibe auf seinem Schläger tanzen. Hoch und nieder hüpfte der Puck, aber nicht nur das. Mit präzisen Schlägen trieb Seider die Scheibe an und ließ sie in der Luft um die eigene Achse rotieren: die Hohe Schule der Jonglage, ein Kunststück aus Hand-Auge-Koordination und Fingerspitzenfeingefühl.

Als jenseits der Bande ein paar deutsche Fans auftauchten und ihn beklatschten, schaufelte sich Seider beiläufig einen Puck auf den Schläger und flippte ihn lässig über das Plexiglas: kleine Geste, große Freude über das begehrte Souvenir. PR-Profis, aufgepasst: Solide Handarbeit und ein bisschen Aufmerksamkeit für die Wünsche der Zielgruppe, schon sind die Kunden glücklich.

Das Wörtchen solide sollte später, nach dem sicheren 6:1-Auftaktsieg gegen Ungarn in Herning, noch die Runde machen.

Eine „sehr solide“ Leistung attestierte Dominik Kahun, Schütze des 1:0 und 6:1, der Mannschaft. Lediglich zu Beginn des zweiten Drittels machte der Aufsteiger Anstalten, ein unbequemer Gegner sein zu wollen. Das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) führte bereits 2:0 durch Kahun und Joshua Samanski und hätte 3:0 vorn liegen können, aber die Schiedsrichter erkannten den Treffer von Yasin Ehliz wegen einer angeblichen Torhüterbehinderung nicht an. Im Gegenzug hätten die Ungarn beinahe verkürzt. „Die Mannschaft hat sehr gut begonnen, das Spiel an sich gerissen und auch zum großen Teil kontrolliert. Nach dem ersten Drittel hatten wir zwölf zu zwei Schüsse“, sagte Bundestrainer Harold Kreis. „Ich würde nicht sagen, dass wir dann nachgelassen haben. Ich glaube, die Ungarn haben noch mal einen Zahn zugelegt.“

Der Aufsteiger kam körperlich und läuferisch aggressiver aus der Kabine und verleitete das DEB-Team immer wieder zu Scheibenverlusten. „Die Ungarn haben die Neutrale Zone viel enger gemacht“, analysierte Kreis, daraus resultierten Konter und einige gefährliche Situationen vor dem Tor von Philipp Grubauer. „Wir müssen einfach sauberer von hinten heraus spielen“, forderte Verteidiger Seider und bestätigte damit, was Kreis lobend erwähnte: Die Mannschaft habe ihren Fehler selbst bemerkt und ohne große Dienstanweisung eigeninitiativ korrigiert.

Besonders zufrieden war Kreis mit Lukas Reichel. Bei den Chicago Blackhawks in der NHL hatte der 22-Jährige kein einfaches Jahr mit wenig Eiszeit. Gegen Ungarn bereitete er den Treffer von Samanski und später das 4:0 von Freddie Tiffels mit punktgenauen Pässen vor und deutete an, was noch von ihm zu erwarten ist. „Man sieht seine Schnelligkeit“, sagte Kreis, „auch an der Scheibe.“

Reichels Vertrag in Chicago läuft noch ein Jahr. Er sieht die WM auch als Bühne, um sich zu präsentieren

In Chicago spielt der Techniker zumeist in der vierten Reihe. Dort gibt es in jeder Hinsicht wenig Zeit, seine Fertigkeiten auszuspielen, sein Auge für den tödlichen Pass, seine Kreativität. „Drüben ist das Eis kleiner, alles ist härter und schneller“, sagt Reichel: weniger Kunsthandwerk, mehr Stahlwerk. Im Nationalteam aber, sagt Kreis, bringe Reichel immer Leistung. „Er hat auch ein paar Zweikämpfe gewonnen, als er an der Scheibe war, und Gegner abgeschüttelt.“ Soll heißen: Der filigrane Reichel kann auch robust sein.

Reichel hatte für seinen formidablen Auftritt zwei simple Erklärungen. „Hier spiele ich mehr. Ich spiele Powerplay, und das macht viel aus.“ Punkt eins also: Da spürt einer das Vertrauen des Trainers. Punkt zwei: „Mit Freddie und Josh ist es einfach zu spielen. Die sind schnell, die wissen, wie man sich supportet, mit den beiden macht es einfach Spaß. Wir reden viel miteinander, auf dem Eis oder auf der Bank. Ich glaube, man sieht, dass wir eine gute Chemistry zusammen haben.“

Reichels Vertrag in Chicago, wo er seit vier Jahren auf den endgültigen Durchbruch wartet, läuft noch ein Jahr. Die WM sehe er auch als Bühne, um sich für andere Teams zu präsentieren. Gegen Ungarn profitierte vor allem WM-Debütant Samanski von der chemischen Zusammensetzung der Reihe mit Reichel und Tiffels. Der 23-Jährige wurde im vergangenen Jahr als letzter Spieler noch aus dem WM-Aufgebot gestrichen. Nun durfte er bei seiner Premiere gleich über seinen ersten Treffer jubeln. Seine Mitspieler hätten ihm den Einstand aber auch ziemlich einfach gemacht: „Wie bei meinem Tor: Ich stand einfach nur da, der Luki findet den Pass, die Scheibe kommt zu mir.“ Zack, 2:0. „Das ist natürlich cool, dass es jetzt direkt geklappt hat“, sagte Samanski. Auch er sprach von einem „soliden ersten Spiel“.

Im Sommer wird der Stürmer die Straubing Tigers verlassen und aus der DEL in die NHL wechseln, zu den Edmonton Oilers, dem Team von Leon Draisaitl. „Josh hat eine gute Entwicklung genommen“, sagt Harold Kreis. „Er hat Schnelligkeit, ist sicher an der Scheibe, lernt auch immer mehr, auf diesem Niveau gute Entscheidungen mit der Scheibe zu treffen und arbeitet hart zurück.“ Eine Qualität, die am Sonntag im zweiten Spiel gegen Kasachstan noch mehr gefragt war. „Ich glaube, das spielt mir in die Karten“, sagte Samanski. „Ich scheue mich nicht, in die Ecken zu gehen, in Battles zu gehen. Mir macht das Spaß.“