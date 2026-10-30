Der Internationale Sportgerichtshofs Cas hat Russland die Rückkehr auf die große Eishockeybühne geebnet. Nach einer Entscheidung des Schiedsgerichts dürfen russische Mannschaften wieder an internationalen Eishockey -Wettbewerben teilnehmen. Damit wären die Männer bei der Weltmeisterschaft im Mai 2027 in Deutschland spielberechtigt.

Das Schiedsgericht gab einer Berufung des Russischen Eishockey-Verbandes RIHF gegen den Weltverband IIHF statt und hob dessen Entscheidung, russische Teams auch in der Saison 2026/27 nicht zuzulassen, mit sofortiger Wirkung auf. Demnach könnte Russland auch an der Frauen-WM im November 2027 in Kanada sowie an Junioren- und U18-Weltmeisterschaften teilnehmen. Auf die am kommenden Freitag beginnende WM der Frauen in Dänemark hat der Spruch aufgrund der zeitlichen Nähe keine Auswirkungen.

Seit Ende Februar 2022 ist Russland aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine vom Weltverband von allen internationalen Turnieren und Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Die IIHF hatte im Januar entschieden, russische Teams wegen Sicherheitsbedenken auch in der kommenden Saison auszuschließen. Doch der Cas sah in seinem einstimmigen Urteil die vom Weltverband angeführten Sicherheitsbedenken als nicht ausreichend belegt an. Nur nachweislich begründete Sicherheitsrisiken könnten nach den geltenden Verbandsregeln einen Ausschluss von Athleten aufgrund ihrer Nationalität rechtfertigen.

Der DEB lehnt die Rückkehr Russlands weiterhin ab

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) reagierte mit heftiger Kritik auf die Wiederzulassung: „Unsere Position ist unverändert: Wir lehnen die Rückkehr russischer Nationalmannschaften zu internationalen Eishockeyturnieren ab“, ließ sich der Vorstandsvorsitzende Frank H. Lutz zitieren. Diese Position habe man „sowohl gegenüber dem IIHF Council als auch in der Anhörung vor dem Cas klar und unmissverständlich vertreten“.

Das Urteil verändere die Ausgangslage für die WM 2027 in Deutschland „grundlegend“. Der Vorverkauf hat vor Wochen begonnen, der Spielplan ist erstellt. Unter den Teilnehmern ist auch Aufsteiger Ukraine.

Eine Zulassung Russlands „hat für uns als Gastgeber erhebliche sicherheitsrelevante, politische und wirtschaftliche Folgen. Wir werten das Urteil jetzt gemeinsam mit der IIHF aus und informieren über die nächsten Schritte“, sagte Lutz.

Zum Zeitpunkt des Angriffs auf die Ukraine war Russland Zweiter der Weltrangliste. Diese berechnet sich aus den Ergebnissen der jüngsten vier WM-Turniere und der jeweils letzten Olympischen Spiele. Obwohl Russland seit 2022 also keine Punkte erspielen konnte, wäre der 27-malige Weltmeister direkt wieder für die WM der A-Gruppe qualifiziert, weil die IIHF Russlands damalige Weltranglistenposition eingefroren hat.

Wie genau die Rückkehr abläuft, muss der Weltverband nun in Abstimmung mit den jeweiligen nationalen Mitgliedsverbänden erörtern. Fraglich bleibt, ob die Russen in die betreffenden Länder einreisen dürfen oder ob ihnen die Visa verweigert werden. Die Frauen- und Junioren-WM finden in Kanada statt. Die U18-WM der Frauen richtet Tschechien aus, die U18-WM findet in den USA statt.