Nach Olympia ist vor der WM: Am 15. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Der Spielplan mit den deutschen Spielen und allen Ergebnissen.

Seit dem 15. Mai läuft die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz. Die Vorrunde ist absolviert, das Viertelfinale findet ohne die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft statt. Zum Kracher kommt es zwischen Titelverteidiger und Olympiasieger USA und dem Rekordweltmeister aus Kanada - es ist die Neuauflage des olympischen Finals von Mailand. Der Gastgeber aus der Schweiz hat mit Schweden einen schweren Brocken vor der Brust, die Schweizer zeigten sich im Gegensatz zu den Schweden im Turnierverlauf allerdings als Top-Favorit auf den Titel.

Das Viertelfinale zwischen den USA und Kanada beginnt heute um 16.20 Uhr. Das Spiel ist live im Free-TV bei ProSieben sowie im Livestream bei Joyn und ran.de zu sehen.

In unserem Spielplan zur Eishockey-WM 2026 finden Sie alle Spiele und Ergebnisse im Überblick. Tabellen, Liveticker und weitere Statistiken finden Sie zudem in unserem Daten-Center.

Spielplan der Eishockey-WM 2026 - Das Viertelfinale

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Gruppen der Eishockey-WM 2026

Gruppe A in Zürich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland , Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien

, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien Gruppe B in Freiburg: Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Deutschland bei der Eishockey-WM

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Kader der deutschen Nationalmannschaft

25 Spieler hat Bundestrainer Harold Kreis für die WM-Endrunde nominiert. Angeführt wird die Nationalmannschaft von Kapitän Moritz Seider, Rekordspieler im aktuellen Kader ist Dominik Kahun. Für Samuel Dove-McFalls, Phillip Sinn, Jonas Stettmer und Marcus Weber ist es die erste Teilnahme bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft.

Tor: Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Jonas Stettmer (Eisbären Berlin)

Verteidigung: Leon Gawanke (Adler Mannheim), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Eric Mik (Eisbären Berlin), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Phillip Sinn (Red Bull München), Fabio Wagner (Red Bull München), Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers), Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

Sturm: Samuel Dove-McFalls (Nürnberg Ice Tigers), Andreas Eder (Eisbären Berlin), Alexander Ehl (Adler Mannheim), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Dominik Kahun (HC Lausanne), Maximilian Kastner (Red Bull München), Nicolas Krämmer (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Stefan Loibl (Straubing Tigers), Marc Michaelis (Adler Mannheim), Lukas Reichel (Boston Bruins), Joshua Samanski (Edmonton Oilers), Frederik Tiffels (Eisbären Berlin), Parker Tuomie (Kölner Haie), Manuel Wiederer (Eisbären Berlin)

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Spielorte der Eishockey-EM 2026

Zum elften Mal ist die Schweiz Ausrichter einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Ausgetragen wird die WM in Zürich sowie in Freiburg.

Swiss Life Arena (Zürich) - Kapazität: bis zu 12 000 Plätze, Heimmannschaft: ZSC Lions

(Zürich) - Kapazität: bis zu 12 000 Plätze, Heimmannschaft: ZSC Lions BCF-Arena (Freiburg) - Kapazität: 9372 Plätze, Heimmannschaft: HC Fribourg-Gottéron

Letzte Vorbereitungen für die Eishockey-WM 2026: Die BCF-Arena in Freiburg. Alessandro Della Valle/Keystone/dpa

Die Eishockey-WM 2026 im TV

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live im Free-TV bei ProSieben ausgestrahlt. Hier gibt es auch ein Viertelfinale, zwei Halbfinals sowie das Finale live zu sehen. Zudem zeigt der Spartensender ProSieben Maxx sieben Top-Spiele aus der Vorrunde sowie ein Viertelfinale.

Der kostenpflichtige Sender MagentaSport überträgt ebenfalls alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Highlights. Alle Spiele der Eishockey-WM laufen beim kostenpflichtigen Streamingdienst sporteurope.tv, der Turnierpass für die WM kostet 15 Euro.