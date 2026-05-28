Seit dem 15. Mai läuft die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz. Die Vorrunde ist absolviert, das Viertelfinale fand ohne die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft statt. Zum Kracher kam zwischen Titelverteidiger und Olympiasieger USA und dem Rekordweltmeister aus Kanada - und es wurde mit 4:0 eine eindeutige Angelegenheit für das kanadische Team. Im bislang besten Spiel der WM setzte sich am Abend dann die Schweiz gegen Schweden durch und zieht gegen Norwegen ins Halbfinale ein.
In unserem Spielplan zur Eishockey-WM 2026 finden Sie die Spiele und Ergebnisse der aktuellen Runde im Überblick. Tabellen, Liveticker und alle Ergebnisse finden Sie zudem in unserem Daten-Center.
Spielplan der Eishockey-WM 2026
Halbfinale der Eishockey-WM 2026
- 30.5., 15.20 Uhr: Schweiz - Norwegen
- 30.5., 20.00 Uhr: Kanada - Finnland
Viertelfinale der Eishockey- WM 2026
- 28.5.: Kanada - USA 4:0
- 28.5.: Finnland - Tschechien 4:1
- 28.5.: Norwegen - Lettland 2:0
- 28.5.: Schweiz - Schweden 3:1
Deutschland bei der Eishockey-WM
- 15.5., 16.20 Uhr: Finnland – Deutschland 3:1
- 17.5., 20.20 Uhr: Deutschland – Lettland 0:2
- 18.5., 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz 1:6
- 20.5., 20.20 Uhr: USA – Deutschland 4:3 n.V.
- 22.5., 16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn 6:2
- 23.5., 20.20 Uhr: Österreich – Deutschland 2:6
- 25.5., 20.20 Uhr: Deutschland – Großbritannien 6:3
Kader der deutschen Nationalmannschaft
25 Spieler hat Bundestrainer Harold Kreis für die WM-Endrunde nominiert. Angeführt wird die Nationalmannschaft von Kapitän Moritz Seider, Rekordspieler im aktuellen Kader ist Dominik Kahun. Für Samuel Dove-McFalls, Phillip Sinn, Jonas Stettmer und Marcus Weber ist es die erste Teilnahme bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft.
Tor: Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Jonas Stettmer (Eisbären Berlin)
Verteidigung: Leon Gawanke (Adler Mannheim), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Eric Mik (Eisbären Berlin), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Phillip Sinn (Red Bull München), Fabio Wagner (Red Bull München), Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers), Kai Wissmann (Eisbären Berlin)
Sturm: Samuel Dove-McFalls (Nürnberg Ice Tigers), Andreas Eder (Eisbären Berlin), Alexander Ehl (Adler Mannheim), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Dominik Kahun (HC Lausanne), Maximilian Kastner (Red Bull München), Nicolas Krämmer (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Stefan Loibl (Straubing Tigers), Marc Michaelis (Adler Mannheim), Lukas Reichel (Boston Bruins), Joshua Samanski (Edmonton Oilers), Frederik Tiffels (Eisbären Berlin), Parker Tuomie (Kölner Haie), Manuel Wiederer (Eisbären Berlin)
Spielorte der Eishockey-EM 2026
Zum elften Mal ist die Schweiz Ausrichter einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Ausgetragen wird die WM in Zürich sowie in Freiburg.
- Swiss Life Arena (Zürich) - Kapazität: bis zu 12 000 Plätze, Heimmannschaft: ZSC Lions
- BCF-Arena (Freiburg) - Kapazität: 9372 Plätze, Heimmannschaft: HC Fribourg-Gottéron
Die Eishockey-WM 2026 im TV
Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live im Free-TV bei ProSieben ausgestrahlt. Hier gibt es auch ein Viertelfinale, zwei Halbfinals sowie das Finale live zu sehen. Zudem zeigt der Spartensender ProSieben Maxx sieben Top-Spiele aus der Vorrunde sowie ein Viertelfinale.
Der kostenpflichtige Sender MagentaSport überträgt ebenfalls alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Highlights. Alle Spiele der Eishockey-WM laufen beim kostenpflichtigen Streamingdienst sporteurope.tv, der Turnierpass für die WM kostet 15 Euro.