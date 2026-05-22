Nach Olympia ist vor der WM: Am 15. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Der Spielplan mit den deutschen Spielen und allen Ergebnissen.

Seit dem 15. Mai läuft die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz, 16 Mannschaften kämpfen in Zürich und Freiburg (Fribourg) im gleichnamigen Kanton um den WM-Titel. Titelverteidiger ist Olympiasieger USA, die Amerikaner wurden vergangenes Jahr nach 65 Jahren erstmals wieder Weltmeister. Die Schweizer Gastgeber standen in den letzten beiden WM-Finals und versuchen nun bei ihrem Heimspiel, sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte die WM-Krone aufzusetzen.

In unserem Spielplan zur Eishockey-WM 2026 finden Sie alle Spiele und Ergebnisse im Überblick. Tabellen, Liveticker und weitere Statistiken finden Sie zudem in unserem Daten-Center.

Gruppen der Eishockey-WM 2026

Der Modus der Eishockey-WM ist denkbar einfach, jeweils acht Teams stehen sich in zwei Gruppen gegenüber, dabei spielt jeder gegen jeden. Die jeweils besten vier Mannschaften qualifizieren sich nach der Vorrunde für das Viertelfinale.

Gruppe A in Zürich: USA, Schweiz, Finnland, Deutschland , Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien

, Lettland, Österreich, Ungarn, Großbritannien Gruppe B in Freiburg: Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, Slowakei, Norwegen, Slowenien, Italien

Deutschland bei der Eishockey-WM

Ziel des DEB-Teams von Bundestrainer Harold Kreis ist der Einzug ins Viertelfinale. Nach drei Auftakt-Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz holte die Nationalmannschaft gegen die USA ihren ersten Punkt, verlor die Partie aber schließlich im Penaltyschießen. Damit sind die Chancen des DEB-Teams auf ein Weiterkommen nur noch verschwindend gering. Deutschland trägt alle Vorrundenspiele in Zürich aus.

Eishockey-WM : Deutschland unterliegt Weltmeister USA nach Penaltyschießen Trotz einer Leistungssteigerung muss sich das deutsche Eishockey-Team auch im vierten WM-Spiel geschlagen geben. Das 3:4 nach Penaltyschießen gegen die USA wahrt aber die Minimalchance aufs Viertelfinale. Von Johannes Schnitzler ...

Spielplan der Eishockey-WM 2026

Kader der deutschen Nationalmannschaft

25 Spieler hat Bundestrainer Harold Kreis für die WM-Endrunde nominiert. Angeführt wird die Nationalmannschaft von Kapitän Moritz Seider, Rekordspieler im aktuellen Kader ist Dominik Kahun. Für Samuel Dove-McFalls, Phillip Sinn, Jonas Stettmer und Marcus Weber ist es die erste Teilnahme bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft.

Tor: Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Jonas Stettmer (Eisbären Berlin)

Verteidigung: Leon Gawanke (Adler Mannheim), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Eric Mik (Eisbären Berlin), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Phillip Sinn (Red Bull München), Fabio Wagner (Red Bull München), Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers), Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

Sturm: Samuel Dove-McFalls (Nürnberg Ice Tigers), Andreas Eder (Eisbären Berlin), Alexander Ehl (Adler Mannheim), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Dominik Kahun (HC Lausanne), Maximilian Kastner (Red Bull München), Nicolas Krämmer (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Stefan Loibl (Straubing Tigers), Marc Michaelis (Adler Mannheim), Lukas Reichel (Boston Bruins), Joshua Samanski (Edmonton Oilers), Frederik Tiffels (Eisbären Berlin), Parker Tuomie (Kölner Haie), Manuel Wiederer (Eisbären Berlin)

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft : Mit vier Neulingen zur WM Nur 14 Spieler der deutschen Olympia-Auswahl finden sich im Kader für die WM in der Schweiz wieder. Trotz zahlreicher Absagen, unter anderem von Leon Draisaitl, hält Bundestrainer Kreis am Ziel Viertelfinale fest. ...

Spielorte der Eishockey-EM 2026

Zum elften Mal ist die Schweiz Ausrichter einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Ausgetragen wird die WM in Zürich sowie in Freiburg.

Swiss Life Arena (Zürich) - Kapazität: bis zu 12 000 Plätze, Heimmannschaft: ZSC Lions

(Zürich) - Kapazität: bis zu 12 000 Plätze, Heimmannschaft: ZSC Lions BCF-Arena (Freiburg) - Kapazität: 9372 Plätze, Heimmannschaft: HC Fribourg-Gottéron

Letzte Vorbereitungen für die Eishockey-WM 2026: Die BCF-Arena in Freiburg. Alessandro Della Valle/Keystone/dpa

Die Eishockey-WM 2026 im TV

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live im Free-TV bei ProSieben ausgestrahlt. Hier gibt es auch ein Viertelfinale, zwei Halbfinals sowie das Finale live zu sehen. Zudem zeigt der Spartensender ProSieben Maxx sieben Top-Spiele aus der Vorrunde sowie ein Viertelfinale.

Der kostenpflichtige Sender MagentaSport überträgt ebenfalls alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Highlights. Alle Spiele der Eishockey-WM laufen beim kostenpflichtigen Streamingdienst sporteurope.tv, der Turnierpass für die WM kostet 15 Euro.