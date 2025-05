Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark

16 Mannschaften kämpften bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 in Schweden und Dänemark um den WM-Titel. Am Ende jubelte die USA. Der Spielplan mit den Ergebnissen.

Von Marko Zotschew

Die USA hat Historisches geschafft: Zum ersten Mal nach 65 Jahren kürten sich die US-Amerikaner zum Eishockey-Weltmeister. Tage Thompson erlöste in einem umkämpften Finale gegen die Schweiz sein Team in der Overtime. Für eine Sensation sorgte Co-Gastgeber Dänemark, die im Viertelfinale Rekord-Weltmeister Kanada ausschalteten und zum ersten Mal in ein WM-Halbfinale einzogen.

In diesem Spielplan zur Eishockey-WM 2025 finden Sie die Ergebnisse der K.O.-Runde. Alle Spiele und Tabellen finden Sie in unserem Datencenter.

Spielplan der Eishockey-WM 2025 - Die K.O.-Phase

Viertelfinale

Do., 22.5. in Stockholm: USA - Finnland 5:2

- Finnland 5:2 Do., 22.5. in Herning: Schweiz - Österreich 6:0

- Österreich 6:0 Do., 22.5. in Stockholm: Schweden - Tschechien 5:2

- Tschechien 5:2 Do., 22.5. in Herning: Kanada - Dänemark 1:2

Halbfinale

Spiel um Platz 3

So., 25.5. in Stockholm: Schweden - Dänemark 6:2

Finale

Die Top-Scorer der Eishockey-WM 2025

1. David Pastrňák (Tschechien): 15 Punkte (6T, 9V, 8 Spiele)

(Tschechien): 15 Punkte (6T, 9V, 8 Spiele) 2. Roman Červenka (Tschechien): 14 Punkte (6T, 8V, 8 Spiele)

(Tschechien): 14 Punkte (6T, 8V, 8 Spiele) 3. Nathan MacKinnon (Kanada): 14 Punkte (7T, 7V, 8 Spiele)

(Kanada): 14 Punkte (7T, 7V, 8 Spiele) 4. Elias Lindholm (Schweden): 14 Punkte (8T, 6V, 10 Spiele)

(Schweden): 14 Punkte (8T, 6V, 10 Spiele) 5. Travis Konecny (Kanada): 13 Punkte (3T, 10V, 8 Spiele)

(Kanada): 13 Punkte (3T, 10V, 8 Spiele) 6. Sidney Crosby (Kanada): 12 Punkte (4T, 8V, 8 Spiele)

(Kanada): 12 Punkte (4T, 8V, 8 Spiele) 7. Nick Olesen (Dänemark): 12 Punkte (5T, 7V, 10 Spiele)

(Dänemark): 12 Punkte (5T, 7V, 10 Spiele) 8. Tyler Moy (Schweiz): 12 Punkte (4T, 8V, 10 Spiele)

(Schweiz): 12 Punkte (4T, 8V, 10 Spiele) 9. Logan Cooley (USA): 12 Punkte (4T, 8V, 10 Spiele)

(USA): 12 Punkte (4T, 8V, 10 Spiele) 10. Frank Nazar (USA): 12 Punkte (6T, 6V, 10 Spiele)

Deutschland bei der Eishockey-WM 2025

Nach drei souveränen Siegen gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen geriet das DEB-Team gegen die Schweiz mit 1:5 unter die Räder. Im Anschluss folgten zwei weitere Niederlagen gegen die USA und Weltmeister Tschechien. Im „Endspiel“ um den Viertelfinal-Einzug verlor das deutsche Team dramatisch gegen Gastgeber Dänemark im Penaltyschießen.

Deutscher Kader bei der Eishockey-WM

25 Spieler hat Bundestrainer Harold Kreis in den WM-Kader berufen. Nach den beiden ersten Vorrundenpartien stieß NHL-Stürmer Tim Stützle von den Ottawa Senators zum DEB-Team – dafür musste Marcel Noebels von den Eisbären Berlin abreisen. Kapitän war zum ersten Mal Moritz Seider, der Verteidiger von den Detroit Red Wings tritt damit die Nachfolge des verletzten Moritz Müller an.

Tor : Philipp Grubauer (33, Seattle Kraken), Mathias Niederberger (32, Red Bull München), Arno Tiefensee (23, Adler Mannheim)

: Philipp Grubauer (33, Seattle Kraken), Mathias Niederberger (32, Red Bull München), Arno Tiefensee (23, Adler Mannheim) Verteidigung : Korbinian Geibel (22, Eisbären Berlin), Leon Hüttl (24, ERC Ingolstadt), Lukas Kälble (27, Adler Mannheim), Eric Mik (25, Eisbären Berlin), Jonas Müller (29, Eisbären Berlin), Moritz Seider (24, Detroit Red Wings), Maksymilian Szuber (22, Tucson Roadrunners), Fabio Wagner (29, ERC Ingolstadt)

: Korbinian Geibel (22, Eisbären Berlin), Leon Hüttl (24, ERC Ingolstadt), Lukas Kälble (27, Adler Mannheim), Eric Mik (25, Eisbären Berlin), Jonas Müller (29, Eisbären Berlin), Moritz Seider (24, Detroit Red Wings), Maksymilian Szuber (22, Tucson Roadrunners), Fabio Wagner (29, ERC Ingolstadt) Sturm: Alexander Ehl (25, Düsseldorfer EG), Yasin Ehliz (32, Red Bull München), Patrick Hager (36, Red Bull München), Dominik Kahun (29, HC Lausanne), Maximilian Kastner (32, Red Bull München), Marc Michaelis (29, Adler Mannheim), Marcel Noebels (33, Eisbären Berlin), Leo Pföderl (31, Eisbären Berlin), Joshua Samanski (23, Straubing Tigers), Justin Schütz (24, Kölner Haie), Wojciech Stachowiak (25, ERC Ingolstadt), Tim Stützle (23, Ottawa Senators), Frederik Tiffels (30, Eisbären Berlin), Manuel Wiederer (28, Eisbären Berlin).

Gruppen bei der Eishockey-WM 2025

Gruppe A in Stockholm: Kanada, Finnland, Schweden, Slowakei, Lettland, Österreich, Frankreich, Slowenien

in Stockholm: Kanada, Finnland, Schweden, Slowakei, Lettland, Österreich, Frankreich, Slowenien Gruppe B in Herning: Tschechien, Schweiz, USA, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Kasachstan, Ungarn

Spielorte der Eishockey-WM 2025

Schweden und Dänemark trugen in diesem Jahr die Eishockey-WM gemeinsam aus. Schweden veranstaltete zum zwölften Mal eine Weltmeisterschaft, zuletzt 2013 gemeinsam mit Finnland. Für Dänemark war es die zweite WM nach 2018. Die beiden Ausrichterstädte waren:

Stockholm (Schweden)

Die Avicii Arena (auch bekannt als „Stockholm Globe Arena“ oder „Globen“) wurde 1989 eröffnet und im Hinblick auf die WM saniert. Knapp 14 000 Zuschauer finden bei Eishockey-Spielen in der Arena Platz. Während der Eishockey-WM 2025 wurden hier die Spiele der Gruppe A sowie zwei Viertelfinals, beide Halbfinals und das Finale ausgetragen.

Neben Sport-Events finden in der Arena auch zahlreiche weitere Veranstaltungen statt, so trug Stockholm zum Beispiel 2000 und 2016 das Finale des Eurovision Song Contest in der Arena aus. 2021 wurde sie nach dem verstorbenen Musiker Avicii benannt.

Herning (Dänemark)

Nach 2018 fand in der Jyske Bank Boxen in Herning zum zweiten Mal eine Eishockey-Weltmeisterschaft statt. Mit einer Kapazität von etwa 12 000 Zuschauern war die Arena Austragungsort für die Spiele der Gruppe B sowie zwei Viertelfinalspiele.

In den vergangenen 15 Jahren wurden in Herning einige Handball-Welt- und Europameisterschaften der Männer und Frauen ausgetragen, zuletzt die Handball-WM Anfang des Jahres.