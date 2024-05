Die Enkel von David Madlener, Manuel Ganahl und Lukas Haudum können sich auf etwas gefasst machen. Sie ahnen noch nichts davon, sie sind ja nicht einmal geboren. Aber so viel steht fest: Opa wird noch das eine oder andere Mal davon schwärmen, wie 21 tapfere Österreicher an jenem 14. Mai 2024 bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Prag das große Kanada am Rand einer historischen Niederlage hatten. Im letzten Drittel machten Kapitän Thomas Raffl und seine Teamkollegen aus einem 1:6-Rückstand ein 6:6 und holten zum zweiten Mal in ihrer WM-Geschichte einen Punkt gegen den haushohen Favoriten. "Wahnsinn! Geil!", sprach Torschütze Dominic Zwerger stellvertretend für die stolze Nation. Dass sie das Spiel in der Verlängerung noch verlieren sollten: egal. "Ich kriege das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht", sagte Zwerger.