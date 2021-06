Vor fünf Jahren gelang der deutschen Mannschaft in der Olympia-Qualifikation ein Sieg in einem entscheidenden Spiel gegen Lettland. Dieses Kunststück will sie nun wiederholen und ins WM-Viertelfinale einziehen.

Von Christian Bernhard

Als klar war, dass das von vielen vor dem Turnier prognostizierte Endspiel um den Einzug ins Viertelfinale Realität geworden war, spazierten die Erinnerungen unweigerlich zurück in die Vergangenheit. Riga, Lettland, entscheidendes Spiel - da war doch schon mal was. 3:2 bezwang die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am 4. September 2016s in Riga Gastgeber Lettland, es war der entscheidende Sieg in der Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea, die für Deutschland mit der Silbermedaille endeten. Schütze des Siegtreffers war damals Tom Kühnhackl, der aktuell mit 29 Jahren sein WM-Debüt feiert. Schöne Erinnerungen, die Moritz Müller am Montagabend gerne hervor holte. "Wir haben es schon mal in Riga gemacht", sagte der deutsche Kapitän und kündigte entschlossen an: "Jetzt machen wir es noch einmal."

Detailansicht öffnen 4. September 2016: Tom Kühnhackl erzielt das 3:2 in Riga gegen Lettland und schießt das deutsche Team zu den Olympischen Spielen 2018 (Foto: Stefan Diepold/dpa)

An diesem Dienstag (19.15 Uhr) steht für die deutsche Mannschaft also wieder ein Endspiel gegen Lettland in Riga an, diesmal um den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Gewinnt die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm, egal ob in der regulären Spielzeit oder nach Verlängerung beziehungsweise Penaltyschießen, steht sie im Viertelfinale. Verliert sie in der regulären Spielzeit, ist sie raus. Eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen könnte reichen, wenn Kanada gegen Weltmeister Finnland ebenfalls nur einen Punkt holt. Müller griff ob des finalen Charakters des letzten Vorrundenspiels ins Wörterbuch der Frontberichterstattung "Das wird eine Schlacht." Der Kapitän gab sich nach dem 0:2 gegen die USA, der dritten deutschen Turnierniederlage nacheinander, alle Mühe, die positiven Momente zu betonen. "Wir haben uns selbst in die Position gebracht, mit einem Sieg das Viertelfinale zu erreichen", sagte er. Das sei eine "klasse Leistung".

Die zeigte die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auch am Montag gegen die USA. Trotz der Niederlage. Sie stand defensiv stabil und probierte offensiv alles. Söderholm hatte nur das Ergebnis zu bemängeln, das durch ein Überzahltor von Jason Robertson (39.) und einen Treffer ins leere Tor von Colin Blackwell (60.) zustande kam. "Hut ab vor den Jungs", sagte Söderholm. Das Spiel habe gezeigt, "was diese Mannschaft wirklich kann."

Die eigene Spielweise macht dem deutschen Team grundsätzlich Hoffnung

Das sechste Turnierspiel verdeutlichte aber auch, wo es bei der deutschen Mannschaft derzeit hakt: Sie erspielt sich zu wenige gute Torchancen und verwertet diese zu selten. 76 Torschüsse gab sie in den vergangenen drei Spielen gegen Kasachstan, Finnland und die USA ab, 33 davon alleine gegen die USA. In den insgesamt 180 Minuten Spielzeit sprangen aber nur drei Treffer heraus. In den ersten drei Turnerspielen gegen Italien, Norwegen und Kanada waren es noch 17 Treffer gewesen. "Ich glaube, dass wir zu oft zu wenig vor dem Tor standen", sagte Berlins Stürmer Marcel Noebels nach dem USA-Spiel, er meinte: Man habe es Torhüter Cal Petersen zu leicht gemacht, die Schüsse zu sehen und zu lesen. Kapitän Müller bemängelte, dass "der letzte Zug zum Tor" gefehlt habe. NHL-Nachrücker Dominik Kahun ging bei seinem Turnierdebüt zwar spritzig zu Werke, konnte die deutsche Abschlussschwäche aber auch nicht beheben. Kurz vor dem 0:2 landete einer seiner Schüsse am Pfosten (59.).

Die eigene Spielweise macht dem deutschen Team grundsätzlich aber Hoffnung. "Wenn wir so weiterspielen, habe ich gar keine Bedenken, dass es morgen nicht klappt", sagte Angreifer Nico Krämmer am Montag. Dass am Tag des Endspiels gegen den Gastgeber erstmals auch Zuschauer in der Halle sein werden, sei kein großes Thema. Seine Spieler werden sich darüber freuen, sagte Söderholm, egal ob die 2660 zugelassenen Zuschauer aus Lettland seien oder ob sie "vom Mond" kämen. Entscheidend wird sein, die Scheibe irgendwie ins lettische Tor zu bringen. "Wir müssen den Puck wahrscheinlich noch mehr ins Tor zwingen", prognostizierte Kapitän Müller. Damit auch der 1. Juni 2021 mit schönen Erinnerungen an Riga verknüpft werden kann.