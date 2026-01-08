Die Verantwortlichen vom Winter Game der Deutschen Eishockey Liga sind für mögliche Unwetter-Bedingungen in Dresden gewappnet. „Die Organisatoren sind – soweit man das sein kann – auf alle Wetterkapriolen vorbereitet. Stand jetzt wird es sehr kalt werden, aber wohl eher Schnee als Eisregen geben. Eventuell müssen wir ein oder zwei Powerbreaks mehr zum Schneeräumen einbauen“, sagte ein DEL-Sprecher. Sorgen gäbe es aktuell nicht.