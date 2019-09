Kevin Reich hatte sich einen der begehrtesten Plätze gesichert. Einen, von dem aus er das wilde Wuseln im Oktoberfest-Zelt im Blick hatte. Turbulent war auch Reichs vorheriger Tag, der erste Wiesn-Sonntag, gewesen. Allerdings hatte das nichts mit dem Oktoberfest zu tun, sondern berufliche Gründe. "Zu tun hatte ich auf jeden Fall", sagte der Torhüter des EHC Red Bull München am Montag und grinste, als er beim Mannschafts-Ausflug auf der Empore eines großen Wiesn-Zeltes saß. Er spielte damit auf den Münchner 4:2-Heimerfolg am Sonntag gegen die Eisbären Berlin an, durch den der EHC im vierten Saisonspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg gefeiert hatte.

Ersatz-Torwart Kevin Reich zeigte gegen Berlin eine starke Partie. Er kam auf 40 Paraden

EHC-Trainer Don Jackson wusste ganz genau, bei wem er sich bedanken musste. "Kevin Reich und das Powerplay haben am Ende den Unterschied gemacht", betonte er. Torhüter Reich, der das erste Liga-Wochenende krankheitsbedingt verpasst hatte und nun erstmals Nationaltorhüter Danny aus den Birken eine Verschnaufpause verschaffte, war gegen die Eisbären früh und heftig gefordert. Alleine im ersten Drittel musste er 22 Schüsse entschärfen, am Ende kam er auf 40 Paraden. "Kevin hat einen Riesen-Job gemacht und uns im Spiel gehalten", lobte Jackson. Die intensive Belastung störte den 23-Jährigen keinesfalls. "So ist es mir lieber, als wenn ich irgendwo einfriere", sagte er.

Nicht nur Reich war gut, auch das Überzahlspiel des EHC auf der anderen Seite der Spielfläche: Drei der vier Münchner Tore fielen im Powerplay, das vierte nur wenige Sekunden nach einer Berliner Strafe. Damit stellte der EHC auch seine letzte verbliebene Schwäche ab, denn das Überzahlspiel war in den ersten Ligaspielen - wie so oft in den vergangenen Hauptrunden - stark ausbaufähig gewesen. Von Schwäche ist derzeit beim EHC keine Spur: Als einziges DEL-Team hat es alle vier Spiele gewonnen und steht mit zwölf Zählern alleine an der Spitze, zudem stellt es die beste Offensive und Defensive der Liga. Die Mitfavoriten Mannheim und Köln haben gemeinsam zehn und damit weniger Punkte als der EHC alleine gesammelt.

Yannic Seidenberg macht die Ausgeglichenheit im Kader für den guten Saisonstart verantwortlich. "Wir spielen mit vier Reihen gutes Eishockey", erklärte er. Das lässt sich auch statistisch belegen: Bis auf den jungen Verteidiger Luca Zitterbart, der in den ersten zwei Partien sporadisch zum Einsatz kam, haben sich bereits alle Münchner Spieler in die Scoringliste eingetragen. Von den Stürmern warten nur noch Spielmacher Derek Roy (vier Torvorlagen) und Mads Christensen (zwei Vorlagen) auf einen Treffer. Alleine am zurückliegenden Wochenende, das für die Münchner mit dem beeindruckenden 7:2-Sieg bei Meister Mannheim begonnen hatte, trugen sich zehn unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste ein. "Dass alle vier Reihen in der Lage sind, Tore zu schießen, gibt uns ein gutes Gefühl", frohlockte Jackson - und fügte lächelnd an: "Wenn die eine nicht trifft, trifft die andere."

Der Münchner Kader ist so ausgeglichen besetzt, dass Jackson in den ersten vier Ligaspielen gleich 14 Spielern mehr als 14 Minuten Eiszeit pro Partie gönnte. Der EHC ist für den frühen Zeitpunkt der Saison bereits sehr weit, was den läuferischen Aspekt und die Balance zwischen Angriff und Abwehr betrifft. "Die spielen das System ziemlich perfekt", lobte Berlins Nationalspieler Leo Pföderl. Philip Gogulla hob hervor, dass momentan jeder im Team bereit sei, "die Drecksarbeit zu machen". Der Stürmer erzielte gegen Berlin seinen ersten DEL-Treffer im EHC-Dress und bestätigte damit den guten Eindruck, den alle Neuen in den ersten Wochen hinterließen. "Wir wussten, dass es sehr talentierte Spieler sind, die wir einfach an unsere Spielweise gewöhnen müssen", sagte Seidenberg. "Das machen sie schon sehr gut."

Für Roy, der letzte Saison in Schweden gespielt hat, ist die Sommer-Vorbereitung ein Schlüssel zum aktuellen Erfolg. "Wirklich hart" sei sie gewesen, aber alle Spieler seien nach der letztjährigen Finalserien-Niederlage gegen Mannheim "hungrig" aufgetreten. Satt haben die ersten Siege den EHC keinesfalls gemacht. Bevor es am Donnerstag mit dem Derby beim ERC Ingolstadt weiter geht, verwies Jackson darauf, dass es sehr schön sei, mit vier Siegen gestartet zu sein. "Aber wir haben auch noch einiges an Arbeit vor uns."