Von Ulrich Hartmann, Krefeld

Der Satz, der keinem Fan des Krefelder Eishockeys mehr aus dem Kopf gehen dürfte, lautete vor einem halben Jahr so: "Dieser Standort ist ein Schatz." Gesagt hat ihn der damals gerade angetretene Generalbevollmächtigte der Krefeld Pinguine, der Amerikaner Roger Nicholas. Seitdem herrschen auf der Schatzinsel am Niederrhein allerdings Tumulte wie in einem karibischen Seeräuber-Nest. Nicholas ist schon wieder weg, genauso wie der eigens verpflichtete Trainer Glen Hanlon sowie die im Sommer engagierten Spieler Kris Foucault, Eugen Alanov, Colin Smith und Wade Bergman. Nicht zu vergessen Publikumsliebling Daniel Pietta, Kapitän Torsten Ankert sowie Philip Riefers und Kai Hospelt. Die Reihen haben sich gelichtet.

Der Krefelder Eishockeyschatz ist binnen Jahrzehnten sorgfältig zu Glanz gekommen durch eine große Tradition, leidenschaftliche Unterstützung der Fans und das Wohlwollen der örtlichen Politik. Nun droht ihm, sich in Plunder zu verwandeln. Einige Fangruppen wenden sich ab, andere schreiben sich mit Protestnoten die Finger wund. Sie fühlen sich verschaukelt von der undurchsichtigen Klubstrategie einerseits und dem offiziell gepflegten Slogan "Familie, Heimat, Nähe" andererseits. Niemand weiß, was der neue Hauptgesellschafter Stefano Ansaldi in seinem Schweizer Domizil Lugano denkt und vorhat. Der Unternehmer ist in Krefeld noch nie öffentlich aufgetreten und wird ausschließlich in Pressemitteilungen zitiert. Eine Befürchtung, die man mit der Übernahme der Eishockey-GmbH durch den in der Branche völlig unbekannten Investor im vergangenen Frühjahr verbunden hatte, ist auf jeden Fall eingetreten: Es gibt bei den Pinguinen einen extremen Personaldurchlauf, der für irgendwas oder irgendwen von Vorteil sein mag - aber gewiss nicht für das Krefelder Eishockey.

Dabei waren alle erleichtert gewesen vor einem halben Jahr, dass sich überhaupt jemand gefunden hat, der die mit nahezu zwei Millionen Euro verschuldete Gesellschaft übernommen hat. Ansaldi hat Verbindlichkeiten bezahlt, Altgesellschafter haben auf Darlehen verzichtet. So waren die Pinguine schuldenfrei und zuversichtlich. Dann kam Corona.

Nun ist diese Zeit, in der der Saisonstart in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zweimal verschoben wurde auf nunmehr den übernächsten Donnerstag, mit normalen Maßstäben ohnehin nicht zu messen. Und doch ist verwunderlich, wie dramatisch die Halbwertszeit relevanter Posten bei den Pinguinen gesunken ist. Auch in der Geschäftsstelle wird ausgedünnt. Anlass für ein Zerwürfnis zwischen Mannschaft und Geschäftsleitung war kürzlich eine Sitzung in der Kabine, zu der Nicholas-Nachfolger Sergey Saveljev, 24, die Spieler am späten Abend kurzerhand einbestellt hatte. Es ging um einen weiteren Gehaltsverzicht. Dieses Thema kam überhaupt nicht gut an, zumal die aktuellen Gehälter noch nicht überwiesen waren und der Klub in den Tagen zuvor vier zusätzliche Testspieler aus Nordamerika akquiriert hatte. Tags darauf erschienen die Profis vor einem Testspiel nicht zum Warm-Up auf dem Eis, sondern blieben demonstrativ in der Kabine.

In der Fußball-Bundesliga hat es neulich beim FSV Mainz 05 auch so einen Boykott gegeben, da verweigerten die Spieler nach einer internen Auseinandersetzung in der Kabine das Training. Wenig später wurde dort der Trainer Achim Beierlorzer entlassen. Auch in Krefeld überstand der Coach diesen Affront nicht, da ist Hanlon allerdings selbst gegangen. "Dass der Trainer abgehauen ist, das war die Bombe", sagte die Pinguine-Legende Herberts Vasiljevs.

Ums Training kümmert sich nun der Lette Mihails Svarinskis zusammen mit dem früheren Spieler Boris Blank. Die verbliebenen Spieler halten sich mit öffentlicher Kritik zurück. "Man versucht einfach, professionell zu arbeiten", sagte kürzlich Laurin Braun. Vom Verein kamen etliche schriftliche Stellungnahmen. "Wir möchten uns wieder aufs Eishockeyspielen konzentrieren - weg vom EC Hollywood", stand in einem offenen Brief. Man bedauere den Weggang des Trainers, wisse um die Notwendigkeit einer pünktlichen Zahlung der Gehälter und werde gestärkt aus der Situation hervorgehen. Was man halt so schreibt.

In einer Pressemitteilung wurde der Gesellschafter Ansaldi so zitiert: "Sergey Saveljev und sein Team durchleben eine schwierige Situation, in der sie einige Baustellen der Vergangenheit aufzuarbeiten haben." Da mag sogar etwas dran sein. Über Jahre hinweg war das Krefelder Eishockey defizitär, es wurden immer nur Löcher gestopft. Früher übernahmen das örtliche Honoratioren, jetzt, in deutlich schwierigeren Corona-Zeiten, macht das ein Unternehmer aus dem Tessin, von dem man nicht weiß, wie groß sein Verantwortungsgefühl für die Krefelder Befindlichkeiten sind. In der Stadt westlich des Ruhrgebiets fühlt sich derzeit niemand behandelt wie ein Schatz.