Steve Walker, bisher Eishockey-Assistenztrainer beim EHC München, wird Cheftrainer bei den Schwenninger Wild Wings. Walker, 50, hat erst vor wenigen Tagen den Meistertitel mit den Münchnern gewonnen. Beim DEL-Klub in Schwenningen erhält der Kanadier einen Vertrag bis 2024. Er ist dort Nachfolger von Harold Kreis, der auf den Bundestrainerposten wechselte. "Wir wollen eine ehrgeizige und hungrige Kultur im Team aufbauen und so einen weiteren Schritt nach vorne machen", sagte Walker, der als Profi fünfmal Meister mit den Eisbären Berlin war. Schwenningen war in dieser Saison Tabellenzwölfter der DEL. Beim EHC München ist weiter unklar, ob Don Jackson, 66, als Cheftrainer bleibt. Die Zukunft des erfolgreichsten Trainers der Deutschen Eishockey Liga, der insgesamt neun DEL-Titel gewann, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.