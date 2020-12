Von Christian Bernhard, München

Nicolas Appendino gab den Routinier. Er müsse nicht aufgeregt sein, beruhigte der Verteidiger des EHC Red Bull München vor dem Spiel bei den Schwenninger Wild Wings seinen Teamkollegen Julian Lutz; er sei gut genug, hier mitzuspielen. Der Witz dabei: Appendino ist selbst noch ein Debütant, 21 Jahre jung. Im Vergleich zu dem erst 16-jährigen Lutz wirkt er aber fast schon wie ein alter Hase im Team des dreimaligen deutschen Meisters. Die Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) soll am 17. Dezember beginnen. Die Zeit davor nutzt der EHC, um im Magentasport Cup - bei dem die Münchner nach dem Corona-bedingten Rückzug der Teams aus Schwenningen und Berlin vorzeitig im Halbfinale stehen - möglichst viele Nachwuchsspieler an den Profikader geschafft haben. Ein Überblick.

Nicolas Appendino, 21: Der Verteidiger hat alle fünf Spiele des Vorbereitungsturniers bestritten und stand dabei im Schnitt knapp 13 Minuten auf dem Eis - ein guter Wert. Höhepunkt war sein Treffer gegen die Adler Mannheim. EHC-Manager Christian Winkler schätzt die Reife und energetische Spielweise des gebürtigen Allgäuers, der sich im laufintensiven System von Trainer Don Jackson wohl fühlt. Dieses System komme ihm sehr entgegen, sagt der mit 1,71 Metern kleinste Münchner.

Detailansicht öffnen Bastian Eckl. (Foto: BEAUTIFUL SPORTS/U. Gamel via www.imago-images.de; Imago/imago images/Beautiful Sports)

Maximilian Daubner, 23, Bastian Eckl, 20, Jakob Mayenschein, 23: Das Angriffstrio hat wie Appendino alle fünf Spiele im Magentasport Cup bestritten und kann auf die größte Erfahrung unter den Nachwuchskräften bauen. Mayenschein hat bereits 107 DEL-Spiele auf seinem Konto, vergangene Saison blieb er als Leihkraft bei den Augsburger Panthern in 49 Spielen allerdings torlos. Daubner blieb so wie Mayenschein und Eckl bisher ohne Scorerpunkt, obwohl er in den vorderen Reihen zum Einsatz kam, im Schnitt 16 Minuten Eiszeit pro Spiel hatte und regelmäßig in Überzahl eingesetzt wurde. Seine giftige Spielweise gefällt Jackson: In Unterzahl ist Daubner gesetzt. Eckl ist vor einem Jahr zum DEL-Spieler geworden. Unter den vielen wendigen, eher kleineren Spielern aus der Red-Bull-Akademie sticht er mit seinen 1,89 Meter hervor. Diese weiß er auch wuchtig einzusetzen.

Detailansicht öffnen Julian Lutz. (Foto: GEPA pictures/ Jasmin Walter via www.imago-images.de; Imago/imago images/GEPA pictures)

Julian Lutz, 16: Der Angreifer musste in Schwenningen in der Tat nicht aufgeregt sein. Sein Debüt an der Seite von Patrick Hager und Maximilian Kastner machte deutlich, dass er bereits auf diesem Niveau mitspielen kann - und das nicht nur wegen seiner Vorlage zu Hagers spielentscheidendem Tor. "Wir waren beeindruckt", sagte Winkler dem Münchner Merkur, "von seiner Art und Weise, was er sich zugetraut hat, wie furchtlos er war." Lutz sei "einer unserer Hochtalentierten". Da auch solche mit 16 nicht vom Schulbesuch befreit werden, ging es für den Stürmer, der 2016 aus Ravensburg in die RB-Akademie gewechselt ist und schon als 14-Jähriger in der U18 überzeugte, nach dem Debüt erst mal zurück nach Österreich.

Detailansicht öffnen Luca Zitterbart. (Foto: GEPA pictures/ Thomas Bachun via www.imago-images.de; Imago/imago images/GEPA pictures)

Emil Quaas, 23, Luca Zitterbart, 22: Die beiden Grenzgänger. Zitterbart agierte im ersten Spiel in Mannheim als Verteidiger, ehe er in seinen drei folgenden Einsätzen als Angreifer auflief. Er kennt dieses Wechselspiel, schon beim Zweitligisten EV Landshut wechselte er zwischen beiden Positionen. Zitterbart hat Tempo und ist spritzig, im Abschluss hat er noch Luft nach oben. Zuvorderst soll er aber als Abwehrspieler zum Einsatz kommen. Verteidiger Quaas half bei seinen drei Einsätzen ein Mal als Angreifer aus. Nach der festen Verpflichtung von Andrew MacWilliam ist für ihn nun kein Platz mehr. Wie beide Klubs am Freitag meldeten, wechselt Quaas zum ERC Ingolstadt.

Detailansicht öffnen In Salzburg gemeinsam erfolgreich: Justin Schütz, links, und John Peterka. (Foto: GEPA pictures/ Jasmin Walter via www.imago-images.de; Imago/imago images/GEPA pictures)

John-Jason Peterka, 18, Justin Schütz, 20: Die beiden größten Münchner Nachwuchstalente spielen seit August leihweise unter dem ehemaligen EHC-Co-Trainer Matt McIlvane für den Schwesterverein Salzburg. Peterka, der im Sommer vom NHL-Klub Buffalo Sabres gedraftet wurde, ist mit 16 Scorerpunkten Salzburgs erfolgreichster Liga-Scorer und Torschütze (sieben Treffer in zwölf Spielen). Schütz wartet noch auf sein erstes Tor, hat aber bereits sechs Treffer vorbereitet und spielt laut Winkler eine "überragende Rolle", auch in Über- und Unterzahl. Es sei "vorstellbar, dass wir ihn in Salzburg lassen", sagt Winkler. Wie es mit Peterka weitergeht, hängt ohnehin von Buffalo ab. Winkler geht davon aus, dass er im Januar in deren Trainingscamp vorspielen wird. Am Sonntag begibt Peterka sich erst einmal mit sechs Spielern aus der Akademie nach Füssen zur Vorbereitung auf die U-20-Weltmeisterschaft in Edmonton.