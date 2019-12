Die Vergleiche mit Leon Draisaitl kennt Dominik Bokk längst, manchmal kann er sie nicht mehr hören. "Leon hat es sehr gut gemacht, ich brauche noch ein, zwei Jahre", hatte der junge Stürmer vor Jahresfrist gesagt. Zwölf Monate später ist Bokk weiterhin das Gesprächsthema im Eishockey: Bei der Weltmeisterschaft der U20-Junioren steuerte der 19-Jährige in Ostrau zwei Treffer zum 4:3 der deutschen Mannschaft gegen Gastgeber Tschechien bei. Nach seinem Tor und seinen beiden Vorlagen bei der 3:6-Niederlage zum Auftakt gegen die USA waren es bereits seine Scorerpunkte vier und fünf.

In der Mannschaft von Junioren-Bundestrainer Tobias Abstreiter ist Dominik Bokk ein Leistungsträger - so wie auch im vergangenen Jahr. Da hatte ihn bereits die nordamerikanische Liga NHL für sich entdeckt, die St. Louis Blues verpflichteten ihn im Sommer 2018 beim Draft in der ersten Runde. Und doch steht der letzte große Karriereschritt für den in Schweinfurt geborenen Sohn eines russischen Vaters und einer deutschen Mutter noch aus. Die St. Louis Blues ließen ihn zunächst weiter in Schweden bei Meister Lakers Växjö spielen und gaben ihn im September 2019 im Rahmen eines Tauschgeschäfts innerhalb der NHL an die Carolina Hurricanes ab. Nach wie vor spielt Bokk in Schweden, mittlerweile für den Erstligisten Rögle BK.

Sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft hat Dominik Bokk dafür bereits hinter sich. "Er hat Fähigkeiten, die nicht viele haben", sagte Bundestrainer Toni Söderholm nach Bokks erstem Länderspiel im April gegen die Slowakei, bei dem er den 2:1-Siegtreffer auflegte. Der Flügelstürmer weiß, wie begabt er ist, kennt aber auch die Verpflichtungen: "Ich darf mich nicht ausruhen. Ich muss jeden Tag, jedes Training, jedes Spiel Vollgas geben."

Für die U20 ist er fast unentbehrlich, Trainer und Mitspieler lobten ihn nach seinen beiden Treffern gegen Tschechien. Abstreiter sieht aber auch Verbesserungsmöglichkeiten: "Dominik muss den nächsten Schritt machen, er muss das Spiel ohne Scheibe verbessern, dann spricht nichts gegen eine NHL-Karriere." "Es ist noch Zeit", sagt Bokk. Er will sie zunächst im kommenden WM-Spiel der U20 am Montag gegen Kanada sinnvoll nutzen.