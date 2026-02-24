Zum Hauptinhalt springen

EishockeyUS-Olympiasiegerinnen lehnen Einladung von Trump ab

Die amerikanischen Spielerinnen mit ihren Goldmedaillen – auf diese Siegerinnen muss Donald Trump nun verzichten.
Die amerikanischen Spielerinnen mit ihren Goldmedaillen – auf diese Siegerinnen muss Donald Trump nun verzichten. (Foto: Julien de Rosa/AFP)

Die amerikanischen Eishockeyfrauen kommen nach Olympiagold nicht ins Weiße Haus – und begründen das mit Terminproblemen. Zuvor hatte der US-Präsident sich jedoch einen Scherz auf ihre Kosten erlaubt.

Die US-Eishockey-Olympiasiegerinnen haben eine Einladung von Präsident Donald Trump ausgeschlagen. „Wir sind aufrichtig dankbar für die Einladung an unser mit der Goldmedaille ausgezeichnetes US-amerikanisches Frauen-Eishockeyteam und wissen die Anerkennung ihrer außergewöhnlichen Leistung sehr zu schätzen“, hieß es in einer Erklärung der Auswahl.

„Aufgrund des Zeitpunkts und bereits zuvor vereinbarter akademischer und beruflicher Verpflichtungen nach den Spielen können die Athletinnen jedoch nicht teilnehmen.“ Vom Weißen Haus gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Die US-Frauen hatten sich am Donnerstag bei den Winterspielen in Italien Gold gesichert. Zuvor kursierte in sozialen Medien ein Video aus der Kabine der US-Männer nach deren Triumph gegen Kanada am Sonntag. Zahlreiche US-Medien griffen das Video auf.

Trump ist den Aufnahmen nach per Handy zugeschaltet, gratuliert dem Team und lädt die Männer zur State of the Union – der jährlichen Grundsatzrede zur Lage der Nation im Kongress – Dienstagabend (Ortszeit) ein. Dann sagt er: „Ich muss euch sagen, wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen, das wisst ihr doch.“ Ansonsten würde es wahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geben, scherzte der Präsident und die Spieler lachten.

