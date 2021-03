Das amerikanische Eishockey trauert um einen legendären Spieler: Mark Pavelich, Mitglied jener US-Auswahl, die 1980 in Lake Placid Olympia-Gold gewonnen hatte, ist am Donnerstag in einer psychiatrischen Einrichtung im Alter von 63 Jahren verstorben. "Er ist für immer ein Teil der Eishockey-Historie", teilte der US-Verband mit. Beim sogenannten "Miracle on Ice" war Pavelich ein Schlüsselspieler. Er legte am 22. Februar 1980 beim 4:3-Triumph der Collegeauswahl gegen die Eishockey-Supermacht UdSSR den Siegtreffer von Mike Eruzione auf. Nach dem 4:2 der USA in der Endrunde zwei Tage später gegen Finnland war die wohl größte Eishockey-Sensation der Geschichte perfekt. In der Profiliga NHL bestritt Pavelich 355 Spiele, kam dabei auf 137 Tore und 192 Assists. Er befand sich seit Sommer 2020 in psychiatrischer Behandlung, nachdem er wegen Körperverletzung angeklagt worden war. Er hatte einem Nachbar schwere Verletzungen zugefügt. Seine Familie und Freunde sagten, Pavelich sei konfus und paranoid gewesen. Seine Frau war 2012 bei einem Unfall im Haus verstorben. Vor einigen Jahren hatte er seine olympische Goldmedaille für mehr als 250 000 Dollar verkauft.