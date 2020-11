Von Johannes Kirchmeier

Es muss schon ein Fest gewesen sein für das Publikum auf den Tribünen, etwa 1100 Augenpaare waren am Sonntagabend im Landshuter Eisstadion am Gutenbergweg aufs Eis gerichtet. Wo der EV Landshut ungefährdet 4:2 gegen die Lausitzer Füchse gewann in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga DEL2, die in diesen Tagen sogar die höchste ist. Die DEL pausiert ja noch mindestens bis Mitte Dezember wegen der finanziellen Auswirkungen der Pandemie. Ob sie startet, soll sich am Donnerstag klären. Die Landshuter, die die Vorsaison als Tabellenletzter abschlossen - und so davon profitierten, dass die Spielzeit virusbedingt vor den Playdowns ohne Absteiger endete -, stehen nun nach vier Spieltagen auf Rang zwei - unbesiegt und punktgleich mit dem Spitzenreiter Ravensburg Towerstars (je elf Zähler).

Aber Moment mal, die Nachfrage stellt sich bei genauerem Lesen dann schon: Was machen denn die 1100 Augenpaare da? Sind Zuschauer nicht gerade verboten im Sport? Ja, das ist der Fall, da gibt es auch für einen Eishockey-Traditionsstandort, an dem einst Größen wie Erich Kühnhackl, Alois Schloder oder Marco Sturm spielten, keine Ausnahme. Das sogenannte Publikum, das ist derzeit daher auch nicht menschlicher Natur beim EVL. Die Not der Einnahmeausfälle hat die Landshuter erfinderisch gemacht - und so haben sie sich eine Armada von hellbraunen Teddybären auf die Ränge gesetzt. Sie verkaufen also nicht wie andernorts Geisterspiel-Tickets oder -Bratwürste, sondern die "Novembären" im EVL-Trikot, die jeder Fan mit seiner Wunschnummer und seinem Wunschnamen bedrucken lassen kann. Nach der Zeit ohne Zuschauer können die Anhänger die Plüschbären an soziale Einrichtungen spenden - oder behalten. Selbst der Oberbürgermeister Alexander Putz hat einen Teddy ins Stadion geschickt. "Ich hoffe, dass er während der Geisterspiele viele Tore und Siege des EVL bejubeln kann", sagte er. Und es ging gut los: Zweimal 4:2 siegten die Landshuter daheim.

Auch wenn er auf dem Eis nicht viel vom Publikum mitbekommt, findet es der Angreifer Felix Schütz "eine ganz coole Sache", die sich sein Klub da überlegt hat. Nach Jahren im Ausland und zuletzt bei den Straubing Tigers in der DEL kehrte der Silbermedaillengewinner von Olympia 2018 vor der Saison zu seinem ersten Profiverein zurück, um überhaupt Eishockey spielen zu können in dieser ungewöhnlichen Zeit. Beim Auftakt in Crimmitschau schoss er dann gleich nach 17 Sekunden sein erstes Ligator - mit fünf Toren und sieben Vorlagen führt er die Scorerliste der Liga an. Er fühle sich so gut wie lange nicht, sagt der 33-Jährige. "Mich freut's, dass ich meinen Beitrag zum Ganzen leisten kann."

Froh ist darüber auch sein Trainer Leif Carlsson: "Das bedeutet viel für die Stadt und den Verein, wenn ein solcher Spieler zurückkommt." Im Training beobachtet der Schwede, wie sich die vielen jüngeren Kollegen am Führungsspieler Schütz orientieren. Zudem harmoniert der gebürtige Erdinger prächtig mit den beiden ebenfalls neu hinzugekommenen Nebenmännern Zach O'Brien und Marcus Power in der ersten Sturmreihe. "Wir verstehen uns blind auf dem Eis, das hat von Anfang an funktioniert", sagt Schütz - der in seiner langen Karriere freilich auch schon andere Erfahrungen gemacht hat. In der russischen KHL bei Avangard Omsk etwa mühte er sich vor Jahren mal wochenlang ab - und traf am Ende doch nur dreimal. In den vergangenen DEL-Spielzeiten in Köln und Straubing klappte es dagegen viel besser.

Schütz lässt daher auch offen, wie lange er für die Landshuter spielt. Die höherklassigen Klubs haben zwangsläufig Interesse am Nationalspieler. Und sollte die DEL im Dezember wirklich starten, dürfte sie eine der ersten Optionen für ihn sein, er hat für Angebote von Erstligisten eine Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag. Beim EVL wäre ihm niemand böse, wenn er gehen würde. Und die Zeit in Landshut könnte ihm ja auch helfen. "Ich bin dann auch in einer ganz anderen Spielform wie andere Spieler", sagt er. Gleichwohl könnte er sich schon auch vorstellen, die Saison unweit der Heimat Erding zu beenden.

Dass der EVL nun so viel stärker spielt als in der vorherigen Runde, liegt nicht nur an Schütz, O'Brien, Power und den Teddys. Carlsson, 55, findet, dass er nun generell ein fein formiertes Team hat, dass da übers Eis wirbelt: "Wir spielen ganz gutes Eishockey. Da ist es besonders schade für die Fans, dass sie nicht im Stadion dabei sein dürfen." Zudem haben die Landshuter gelernt, knappe Partien auch mal für sich zu entscheiden. Das fiel ihnen in der Vorsaison als Aufsteiger noch schwerer. "Jetzt hat jeder Spieler ein ganz anderes Vertrauen in sich - nach dem Motto: 'Wir schaffen das!'" Und so bogen die Niederbayern die drei Partien in Crimmitschau (7:6 nach 4:6), gegen Frankfurt (4:2 nach 0:2) und in Kaufbeuren (6:5 nach 1:4) im Laufe des Spiels noch auf ihre Seite. Honoriert wird das natürlich auch in der Eishockey-verrückten Stadt: Am Montag kam eine neue Ladung der Fan-Bären an der Geschäftsstelle an.