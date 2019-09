Exakt 38 Sekunden waren am Donnerstag am dritten Spieltag der Champions Hockey League (CHL) absolviert, dann war auch das letzte Team im laufenden Wettbewerb, das noch ohne Gegentor gewesen war, erstmals geschlagen. Nach zwei makellosen 3:0-Erfolgen gegen den HC Banska Bystrica und den Schweizer Vertreter HC Ambrì-Piotta geriet der EHC Red Bull München im Rückspiel bei Banska Bystrica früh ins Hintertreffen. Marek Slovak ließ sich nach einem Fehlpass in der Münchner Vorwärtsbewegung nicht zweimal bitten und bezwang Kevin Reich im Tor des EHC zum 1:0 für den slowakischen Meister. Der EHC, vergangene Saison als erste deutsche Mannschaft im Finale der Champions League, fand nie die nötige Konzentration und verlor eine bisweilen zerfahrene Partie schließlich nach Penaltyschießen 2:3 (2:2, 0:0, 0:0). Der entscheidende Treffer gelang Marek Bartanus im insgesamt zehnten Versuch.

Die Anfangsphase war geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten. Vier Minuten nach dem 0:1 egalisierte Frank Mauer auf Zuspiel von Mark Voakes den Rückstand, wiederum zwei Minuten danach stibitzte Philip Gogulla, Zugang von der Düsseldorfer EG, dem desorientierten Patrik Lamper den Puck und brachte den EHC erstmals in Führung. Es war der erste Champions-League-Treffer überhaupt für den 32-jährigen ehemaligen Nationalspieler. Doch nur 83 Sekunden später nutzte Michal Klabac eine weitere Unaufmerksamkeit der Gäste zum 2:2 für Banska Bystrica. Nach acht wilden Minuten war die Partie wieder ausgeglichen, beide Teams sortierten sich neu.

Die ersten Chancen im zweiten Drittel gehörten dem EHC, doch Tyler Beskorowany im Tor der Slowaken rettete gegen Mads Christensen und Yasin Ehliz. Auch gegen Daryl Boyle und Blake Parlett war der ehemalige Nürnberger und Düsseldorfer Schlussmann auf dem Posten. Auf der anderen Seite stoppte Reich einen Konter von Lamper. Und als der EHC doch einmal jubelte, zählte der vermeintliche Überzahltreffer von Konrad Abeltshauser nicht, weil EHC-Kapitän Patrick Hager Beskorowany im Torraum behindert hatte. Da lief bereits das letzte Drittel.

Ein technischer Fehler von Parlett im Powerplay brachte den EHC danach in Bedrängnis. Der kanadische Verteidiger, neu vom chinesischen KHL-Klub Kunlun Red Star nach München gekommen, wusste sich nur noch mit einem Foul zu behelfen. Doch Jordan Hickmott, der in der vergangenen Saison in der DEL 2 für die Tölzer Löwen spielte, nahm das Geschenk nicht an und scheiterte mit dem fälligen Penalty am starken Reich (44.), der auch gegen den völlig frei stehenden Bartanus Sieger blieb. Beskorowany zeichnete sich noch einmal gegen Chris Bourque aus (58.).

Schon am Samstag (19.45 Uhr) bestreiten die Münchner ihren nächsten CHL-Einsatz. Dann tritt das Team von Trainer Don Jackson zum Rückspiel beim HC Ambrì-Piotta an. Bereits an diesem Freitag feiern die Augsburger Panther eine Premiere: Um 18 Uhr empfängt der Dritte der vergangenen Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga den schwedischen Klub Lulea Hockeyförening zum ersten CHL-Heimspiel seiner Klubgeschichte. Die beiden ersten Partien auf europäischer Ebene hat das Team des neuen Cheftrainers Tray Tuomie gegen Lulea (nach Penaltyschießen) und Belfast (nach Verlängerung) jeweils 3:2 gewonnen.