"Jeder einzelne Spieler der Mannschaft sollte nach so einem Spiel einfach in der Kabine sitzen und sich schämen": Nürnbergs Torwart Niklas Treutle findet nach der 0:7-Niederlage gegen den ERC Ingolstadt deutliche Worte.

Der schlechteste Angriff und die schlechteste Defensive in der DEL: Nach dem 0:7 gegen den ERC Ingolstadt, der siebten Niederlage in Serie, stellt sich für die Nürnberg Ice Tigers unweigerlich die Frage nach der Qualität.

Von Christian Bernhard

Oliver Mebus trat kürzlich mit überschaubar guter Laune vor die TV-Kamera. Der Verteidiger der Nürnberg Ice Tigers zupfte an seinem Headset herum, während er das Startdrittel seiner Mannschaft als "beschissen" deklarierte und seinen bitteren Vortrag mit "mir fehlen nach wie vor die Worte für das, was wir heute hier machen" beendete. Das war am vergangenen Donnerstag, als die Franken auswärts das Derby gegen den ERC Ingolstadt mit 0:8 verloren und Nürnbergs Trainer Frank Fischöder hinterher von einer "unterirdischen" Leistung gesprochen hatte.

Am Dienstagabend, also nur fünf Tage später, waren die Franken wieder in Ingolstadt zu Gast und hatten einiges vor. So etwas, betonte ERC-Angreifer Hans Detsch vor dem Derby, wolle man schließlich nicht auf sich sitzen lassen. Wollen ganz sicher nicht, und trotzdem erwischte es die Ice Tigers noch einmal übel: auf das 0:8 folgte ein 0:7, es war ihre siebte Niederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Diesmal musste Niklas Treutle die herbe Pleite kommentieren. Der Nationaltorwart begann seine Ausführungen mit "Dazu fällt mir nicht viel ein", hatte dann aber doch einiges zu sagen. "Beschämend" und "einfach peinlich", sei das gewesen, merkte er bei Magentasport an, "jeder einzelne Spieler der Mannschaft sollte nach so einem Spiel einfach in der Kabine sitzen und sich schämen."

Die Parallelen zur ersten Klatsche gegen Ingolstadt sind frappierend

Fischöder sprach auf der Pressekonferenz das aus, was alle gesehen hatten: "Ingolstadt war in jeglichen Belangen besser." Dann schob der Coach nach: "Wir sind zu unerfahren und laufen ins offene Messer." Fünf Tage zuvor hatte er von einem Spiel "schlichtweg zum Vergessen" gesprochen und betont: "Wir sind uns heute selbst in jeglicher Hinsicht massiv im Weg gestanden." Beides galt auch für das 0:7. Die Parallelen zur ersten Klatsche waren frappierend. Beim 0:8 lag Nürnberg nach etwas mehr als 16 Minuten 0:4 zurück, diesmal stand es nach 15:28 Minuten 0:3. Beim letzten Gegentreffer des Abends verbuchte sogar ERC-Torhüter Nicolas Daws eine Torvorlage.

"Es ist inakzeptabel", sagte Treutle, "wir sind zurzeit einfach in allen Mannschaftsteilen schlecht. Wir verteilen Shutouts, wir sind in der eigenen Zone viel zu weit weg von den Spielern, die gegnerischen Stürmer können sich die Scheibe noch fünfmal zurechtlegen, bevor sie schießen." Seinen Part klammerte er auch nicht aus: "Wir Torhüter müssen die Mannschaft auch mit wichtigen Paraden besser unterstützen."

Von ihren 13 Saisonspielen haben die Ice Tigers nur zwei gewonnen, als Tabellenletzter der DEL-Süd-Gruppe haben sie sowohl den schlechtesten Angriff als auch die schlechteste Defensive. Alleine in den vergangenen sechs Partien haben sie 30 Gegentore, also im Schnitt fünf pro Partie, kassiert.

Nürnbergs Kader ist stark umgekrempelt und verjüngt worden

Auch Mebus sieht wie Treutle überall Probleme. "Wir sind leider in allen drei Zonen noch zu anfällig", sagt der Verteidiger. Die Defensivarbeit des gesamten Teams, auf die laut Mebus zuletzt im Training "ein besonderer Fokus" gelegt worden sei, ist aktuell nicht DEL-reif. Überhaupt drängt sich nach solchen Ergebnissen (Ende Dezember hatte es schon in München ein 0:6 gegeben) unweigerlich die Frage nach der Qualität auf. Treutle lässt indirekt durchklingen, dass es daran hapert. "Das Schlimmste ist, dass man uns in Sachen Einsatz und Wille keinen Vorwurf machen kann", sagte er.

Die Nürnberger, die erstmals seit vielen Jahren ohne ihren Hauptsponsor Thomas Sabo in eine Saison gegangen sind, stecken inmitten eines großen Umbruchs. Der Kader wurde stark umgekrempelt und verjüngt, als Trainer wurde in Fischöder ein Mann mit vielen Erfolgen im Nachwuchssektor, aber ohne Profierfahrung, installiert. Mebus spricht von einem "Komplettumbruch mit einer super-jungen Truppe". Es sei ein spezielles Jahr, "besonders für uns als Ice Tigers", sagt er.

Obwohl von den Verantwortlichen immer wieder der Begriff "Umbruchsaison" zu hören ist, war eine derartige Pleitenserie nicht vorherzusehen. "Wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen", sagte Niklas Treutle, "so gewinnen wir dieses Jahr kein Spiel mehr." Das einzig Gute aus Sicht der Nürnberg Ice Tigers: die eigentlich für diese Saison geplante Wiedereinführung von Auf- und Abstieg wurde aufgrund der Corona-Krise auf die kommende Runde verschoben. Dieses Jahr wird kein Team absteigen.