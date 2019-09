Tychy (dpa/lsw) - Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions Hockey League gemacht. Die Mannheimer gewannen am Sonntag mit 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) nach Verlängerung beim polnischen Meister GKS Tychy und holten dadurch den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Matthias Plachta gelang in der 61. Minute der Siegtreffer für das Team von Trainer Pavel Gross. Zuvor hatten Phil Hungerecker (35.) und Tim Stützle (37.) vor 2342 Zuschauern die Mannheimer Tore erzielt. Alex Szczechura (8.) und Michael Szmatula (37.) trafen für die Gastgeber. Das Rückspiel findet am Freitag in Mannheim statt.

Für das Erreichen des Achtelfinals als Minimalziel müssen die Mannheimer in der Vierergruppe mindestens Zweiter werden. Mit nun fünf Punkten führen die Nordbadener ihre Gruppe an. Die Mission Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga beginnt am 13. September mit einem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers.